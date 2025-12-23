Mi cuenta

Carral

Carral facilita la conciliación de más de veinte familias durante las Navidades

Redacción
23/12/2025 18:52
Campamentos deportivos en Carral
El Concello de Carral inauguró, esta semana, sus campamentos deportivos de Navidad. Se trata de una actividad de conciliación que está en marcha en el CEIP Plurilingüe Vicente Otero Valcárcel y en la que están participando más de una veintena de niños y niñas de entre 3 y 11 años.

La iniciativa arrancó el lunes y se prolongará hasta el 5 de enero, ofreciendo atención a los pequeños y pequeñas tanto mañana, miércoles 24 de diciembre, como el viernes, día 26. La próxima semana, la actividad continuará el lunes, 29 de diciembre, el martes, día 30, y el miércoles, 31 de diciembre. En el mes de enero, los campamentos se desarrollarán los días 2 y 5.

Durante esas jornadas, se ofrece un horario de atención de 10.00 a 14.00 horas, con la posibilidad de que las familias puedan solicitar también el servicio de madrugadores (desde las 7.30 horas) y el de comedor (de 14.00 a 16.00 horas).

Como parte del programa, los niños y niñas participarán en talleres de decoración navideña, así como en actividades deportivas y socioculturales.

