Carral

Educación refuerza el personal de atención a la diversidad del colegio Otero Valcárcel de Carral

Fran Moar
Fran Moar
17/12/2025 18:24
La comunidad educativa del Otero Valcárcel reclama más personal docente
La comunidad educativa del Otero Valcárcel reclama más personal docente
CEDIDA
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, anunció el refuerzo del personal de atención a la diversidad en el colegio Vicente Otero Valcárcel de Carral. Según él, el centro se sitúa por encima de lo que le corresponde por catálogo. "Cómpre salientar que o centro conta este curso cun especialista en Pedagoxía Terapéutica e outro en Audición e Linguaxe. A maiores, a comisión técnica creada este curso para xestionar as peticións de docentes de este tipo, outorgoulle a maiores outro especialista en Pedagoxía Terapéutica, neste caso compartido con outro centro", dijo el responsable autonómico en una comparecencia en el Parlamento gallego, en respuesta a las demandas de mejoras por parte de la comunidad educativa.

Según fuentes de Educación, en lo que respecta a personal cuidador, el curso pasado el colegio contaba con un auxiliar cuidador y, actualmente, mantiene el cuidador y se le asignó también otro compartido con el instituto de Carral. "Polo tanto, a Xunta está a atender as necesidades reais do alumnado do centro coa dotación axeitada de persoal, en base aos criterios técnicos da Inspección Educativa", apuntan.

Realidades cambiantes

Por otra parte, Rodríguez dijo que cada curso és distinto y que, por lo tanto, se van adaptando los recursos a las realidades cambiantes. También aseguró que en el Otero Valcárcel se han aplicado todas las medidas del denominado 'Acordo de mellora' tanto a la reducción de ratios como a la ponderación de los alumnos con necesidades educativas especiales, lo que ya permite una atención más próxima al reducirse el número de alumnos en la clase.

"Ademáis, este colexio oferta no presente curso 550 prazas, das que están ocupadas443. Polo tanto, cos mesmos recursos, aínda tería capacidade para acoller máis de cen alumnos máis", apostilla.

