Carral

Piden ayuda para encontrar a una guacamayo perdida en Carral

Lola desapareció el pasado 6 de diciembre en el Monte Xalo

Redacción
13/12/2025 13:32
Guacamayo perdido en Carral
Guacamayo perdido en Carral
Lola es una guacamayo que vive en Carral. Se le perdió la  pista el pasado sábado, 6 de diciembre, en el Monte Xalo y tras muchos días de búsqueda, su familia ha lanzado un llamamiento para conseguir encontrarla.

"Estamos desesperados, es imposible que nadie la viera, ya que es un animal colorido", señalan.

Final feliz para Peggy, la urraca desaparecida en Os Mallos: está en Santa Cruz

Más información

En estas primeras jornadas han peinado el monte y difundido carteles con la imagen de Lola a través de las redes sociales. Pero nada ha sido efectivo y la guacamayo, que tiene una cola de unos 80 centímetros, sigue desaparecida.

Guacamayo perdido en Carral
Guacamayo perdido en Carral

Lola está anillada, grita bastante y sabe decir palabras como "hola". Su familia recompensará a quien ayuda a encontrar a la guacamayo y pone a disposición de los vecinos el teléfono 605095566. Además, recomiendan que en caso de verla en un árbol o un tejado no intenten cogerla, sino que llamen al teléfono.

