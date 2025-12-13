Piden ayuda para encontrar a una guacamayo perdida en Carral

Guacamayo perdido en Carral

Lola es una guacamayo que vive en Carral. Se le perdió la pista el pasado sábado, 6 de diciembre, en el Monte Xalo y tras muchos días de búsqueda, su familia ha lanzado un llamamiento para conseguir encontrarla.

"Estamos desesperados, es imposible que nadie la viera, ya que es un animal colorido", señalan.

En estas primeras jornadas han peinado el monte y difundido carteles con la imagen de Lola a través de las redes sociales. Pero nada ha sido efectivo y la guacamayo, que tiene una cola de unos 80 centímetros, sigue desaparecida.

Lola está anillada, grita bastante y sabe decir palabras como "hola". Su familia recompensará a quien ayuda a encontrar a la guacamayo y pone a disposición de los vecinos el teléfono 605095566. Además, recomiendan que en caso de verla en un árbol o un tejado no intenten cogerla, sino que llamen al teléfono.