Carral confirma un caso de meningitis en el CPI Vicente Otero

Centro de salud de Carral CEDIDA

El Ayuntamiento de Carral ha confirmado la existencia de un caso de meningitis en el CPI Vicente Otero Valcárcel y envía un mensaje de tranquilidad a la población: "A situación está controlada e están activos os protocolos pertinentes", destacó el alcalde, José Luis Fernández Mouriño.

La AMPA Ana Lastra López, a través de una publicación en Facebook, comentó que tanto el colegio como la familia están siguiendo las indicaciones de la Consellería de Sanidade: "Como todos fomos contacto directo co neno temos que seguir as pautas e non alterar a rutina diaria, os nenos poden acudir ao centro escolar con normalidade", señala.

Desde el Gobierno local muestran su apoyo y los mejores deseos al menor afectado y apuntan que han mantenido una reunión con la jefa de servicio de Atención Primaria de Cambre-Carral, quien les aseguró que desde primera hora de este lunes funciona un protocolo especial en el que se incluyó el aviso a las personas consideradas contactos estrechos y prolongados.

"Estas persoas recibiron unha carta de saúde pública e serán os que deban acudir ao centro de saúde, onde se lles receitará a medicación correspondente. No resto de casos, non se fai preciso ir. Así mesmo, as farmacias do termo municipal están informadas desta circunstancia e dispoñen da medicación correspondente", concluye el Ayuntamiento.