Carral confirma un caso de meningitis en el CPI Vicente Otero
El Ayuntamiento de Carral ha confirmado la existencia de un caso de meningitis en el CPI Vicente Otero Valcárcel y envía un mensaje de tranquilidad a la población: "A situación está controlada e están activos os protocolos pertinentes", destacó el alcalde, José Luis Fernández Mouriño.
La AMPA Ana Lastra López, a través de una publicación en Facebook, comentó que tanto el colegio como la familia están siguiendo las indicaciones de la Consellería de Sanidade: "Como todos fomos contacto directo co neno temos que seguir as pautas e non alterar a rutina diaria, os nenos poden acudir ao centro escolar con normalidade", señala.
Os nenos poden acudir ao centro escolar con normalidade
Desde el Gobierno local muestran su apoyo y los mejores deseos al menor afectado y apuntan que han mantenido una reunión con la jefa de servicio de Atención Primaria de Cambre-Carral, quien les aseguró que desde primera hora de este lunes funciona un protocolo especial en el que se incluyó el aviso a las personas consideradas contactos estrechos y prolongados.
"Estas persoas recibiron unha carta de saúde pública e serán os que deban acudir ao centro de saúde, onde se lles receitará a medicación correspondente. No resto de casos, non se fai preciso ir. Así mesmo, as farmacias do termo municipal están informadas desta circunstancia e dispoñen da medicación correspondente", concluye el Ayuntamiento.