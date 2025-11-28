Carral celebra su certamen Tapeando del 5 al 8 de diciembre

Concurso de tapas de Carral CEDIDA

El Gobierno carralés ha lanzado una nueva convocatoria de Tapeando, el certamen de pinchos en la hostelería local, que tendrá lugar del 5 al 8 de diciembre en once establecimientos: Boca Grande, Bar Tropezón, Casa Adolfo, Do Pincho Panadería & Docería, Vinoteca Taberna XXI, Restaurante Terra, Taberna Lume e Ferro, Casa Roel, O’ Lareiras, A Parola y Costa da Égoa.

La edil de Cultura, Turismo e Comercio, Isabel López, confía en alcanzar e incluso superar "as cifras de asistencia das edicións anteriores e, sobre todo, en que esta iniciativa sirva para seguir dando a coñecer a ampla oferta hostaleira do municipio".

Como otros años, habrá premios para los establecimientos y también para el público. Los hosteleros podrán optar a los galardones de tapa más popular, elegida por los propios clientes, y al de mejor tapa, otorgado por un jurado profesional que tendrá en cuenta aspectos como la presentación, sabor, originalidad, empleo de productos locales y de temporada, originalidad del plato o servicio, entre otros.

Habrá un sorteo de regalos para los clientes en función del número de sellos que consigan reunir. Los usuarios tendrán que cubrir un cupón con diferentes sellos y depositarlo en las urnas situadas en los establecimientos. El ganador del primer premio recibirá su peso en cerveza y habrá otros regalos como experiencias y productos gastronómicos.

La iniciativa está organizada por el Ayuntamiento de Carral y cuenta con la colaboración de Estrella Galicia, Coca-Cola, Jamones y Embutidos Elote y Bodegas de Viño, que aportarán los premios del público.