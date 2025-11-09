Detenido un vecino de Carral como presunto autor de 4 delitos de robo con fuerza

Fotografía de archivo de un coche de la Guardia Civil El Ideal Gallego

La Guardia Civil del puesto de Carral ha detenido a un varón como presunto autor de cuatro delitos de robo con fuerza, uno de ellos en grado de tentativa, un delito de lesiones, otro delito contra la seguridad vial y los delitos de atentado, resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad.

Los hechos ocurrieron a raíz de la denuncia interpuesta por un supuesto delito de robo con fuerza, en grado de tentativa, en un establecimiento hostelero de la localidad de Carral, informa el instituto armado en un comunicado.

A raíz de la investigación puesta ne marcha, los agentes lograron identificar al presunto autor de los ilícitos reseñados, así como la presunta relación de esta persona con la fuga de un vehículo en un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana en la N-550 y los delitos de atentado, resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad al agredir a un Policía Local de Carral en el transcurso de una identificación.

El detenido, junto con las actuaciones realizadas, fue puesto a disposición del Juzgado de guardia de A Coruña, decretando la autoridad judicial su ingreso en centro penitenciario.

Por otra parte, la Guardia Civil de Vimianzo investiga a dos vecinos de Vilagarcía de Arousa y una vecina de Caldas de Reis como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

Las pesquisas se iniciaron a raíz del aviso recibido a través de la Comandancia de A Coruña, que comunicó haber recibido la llamada de un ciudadano informando de la presencia de una furgoneta en la localidad de Zas, con un comportamiento sospechoso.

Una vez localizado este vehículo, los agentes procedieron a su registro hallando en la parte trasera, oculto bajo un plástico de color negro, una importante cantidad de cable telefónico, distribuido en tres rollos y diversas herramientas, entre ellas dos cizallas.

La Guardia Civil comprobó que el cable hallado pertenecía a una empresa dedicada a las instalaciones de líneas telefónicas y procedió a restituir los 160 kilos encontrados a su legítimo propietario.