El gobierno toma forma con cuatro áreas de trabajo para resolver "as demandas históricas de Carral"

Reunión sobre el PGOM de Carral con José Luis Fernández Mouriño

El alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño, ya tiene distribuidas las áreas de gobierno. El regidor propone la creación de cuatro áreas ocupadas por sus cuatro concejales y desde las que se trabajará siguiendo una hoja de ruta clara: "traballaremos para que Carral saia da parálise na que levaba anos sumido e para resolver demandas históricas para o noso municipio, como é a aprobación do PXOM, a ampliación do polígono dos Capelos e o arranxo da depuradora do Quenllo, entre outras".

Para lograr estos objetivos, el regidor plantea la configuración de las siguientes áreas:

· Urbanismo, Infraestruturas, Medio Ambiente, Mobilidade, Deportes e Xuventude: Óscar Bodelo Gómez (2º teniente de alcalde)

· Obras e Servizos: Carlos Barbeito Rey (4º teniente de alcalde)

· Sanidade, Educación e Emprego: Cristina Casal Diz (3ª teniente de alcalde)

· Cultura, Turismo e Comercio: Isabel López Pérez (1ª teniente de alcalde)

En cuanto líneas de trabajo, durante su investidura, el primer edil ya había marcado algunas de las prioridades para los próximos meses. De este listado, Fernández Mouriño inició, en las últimas semanas, una ronda de contactos para avanzar en el proceso de ampliación del parque industrial y retomó las reuniones con la empresa redactora del PXOM de cara a una próxima aprobación provisional del documento. Asimismo, Fernández Mouriño alcanzó el compromiso de la Xunta de Galicia para colaborar en la construcción de las nuevas gradas del campo de fútbol Os Capelos.

En cuanto a la depuradora de O Quenllo, en la reunión con el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, se acordó estudiar diferentes vías de cooperación para la ejecución de este proyecto.