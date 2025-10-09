Repartidor de pan y experto en meteorología: “Siempre quise ser hombre del tiempo”

Aldao posa junto al Ayuntamiento de Carral QUINTANA

Brais Aldao tiene 25 años y, como buen vecino de Carral, está muy ligado a su producto estrella, el pan. Cada madrugada se levanta para repartir para la empresa Da Cunha, aunque dedica gran parte del día a una pasión que no le da de comer, pero sí le alimenta: la meteorología. Meteobrais, como se hace llamar en redes, ofrece cada día información detallada sobre el tiempo.

“El verano que viene se cumplirán diez años desde que empecé a divulgar información, pero llevo desde niño interesado en este tema. Prácticamente desde que tengo memoria me fijo en el cielo, recuerdo ser pequeño y mirar las gotas de lluvia en el cristal, o cuando el temporal ‘Klaus’ en 2009”, explica Aldao, quien dice que le “emociona” estudiar –aunque no lo haya hecho “de manera oficial”– los fenómenos atmosféricos.

Indica que en el colegio ya se le daba bien la rama de Ciencias Naturales que ahondaba en la meteorología y comenta que cada día consulta los modelos numéricos de Aemet y Meteogalicia y cuelga su pronóstico en Twitter e Instagram. “Hago comparaciones con esos modelos y hago las previsiones para los siguientes días o las siguientes horas, y también compruebo si se cumplen después. Intento hacerlo de manera muy exacta pero se producen cambios cada minuto y cada segundo. Es imposible dar un pronóstico exacto”, apunta.

Profesionalidad

Aunque tiene una estación meteorológica en su terraza, la profesionalidad de Brais Aldao es tal que reconoce que “no da las condiciones exactas” porque no está a la altura que debería y otros factores: “Por dónde está ubicada, a veces le da el sol y puede dar una temperatura máxima más alta de lo real. Las mínimas y las precipitaciones sí que son más fiables”, dice.

Este año, cinco de los primeros nueve meses se colaron en el 'top' de los más cálidos desde 1930 Brais Aldao

Alguien como Meteobrais, que lleva años observando la evolución del tiempo, asegura que “es innegable que existe el cambio climático”. “Hay un aumento claro de las temperaturas, todos los meses hay una tendencia al alza. Este año, cinco de los primeros nueve meses se colaron en el ‘top’ de los más cálidos desde 1930, el primer año desde que hay registros en el Observatorio coruñés. En 2023 las cuatro estaciones fueron las más cálidas en A Coruña desde esa fecha”, manifiesta.

Lluvias cada vez más intensas

En cuanto a las lluvias, indica que “llueve más o menos como siempre”, pero sí se nota un cambio en la intensidad, con muchos litros de agua caídos en poco tiempo. “Ahora son habituales esos chaparrones que igual dejan en media hora la cantidad de lluvia que caería en una mañana o en un día. Por desgracia, es algo que vamos a ver cada vez con más frecuencia”, comenta.

“Siempre quise ser hombre del tiempo, desde que era pequeño siempre me interesó este tema”, comenta Aldao, que añade que en su círculo de amigos y familia, lejos de llamarle ‘friki’, le suelen preguntar por qué tiempo va a hacer. “El mítico tema recurrente de cuándo va a parar de llover o si va a hacer bueno el fin de semana es algo que siempre me preguntan”, señala riendo.

Su trabajo como repartidor de pan es “algo normal viviendo en Carral”, bromea, pero deja la puerta abierta a poder dedicarse a la meteorología en el futuro y apostilla que aún tiene pendiente observar en directo fenómenos como el mar de Ardora o las auroras boreales.

