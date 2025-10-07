Burger Manía llega a Carral con tres días de sabor, música y diversión

Una persona comiéndose una hamburguesa Archivo El Ideal Gallego

El macroevento gastronómico itinerante Burger Manía, organizado por Discovery Producciones, aterriza en Carral este viernes 10 de octubre y se prolongará hasta el domingo 12 de octubre en el Campo da Feira, frente a Eroski. Durante tres días, los amantes de las hamburguesas podrán disfrutar de una auténtica experiencia gourmet al aire libre.

El evento reunirá a food trucks procedentes de toda España, que competirán presentando más de 20 variedades de hamburguesas en un campeonato donde el público será el jurado. Los asistentes podrán degustar las distintas propuestas y votar por sus favoritas. Las hamburguesas más votadas pasarán a la gran final, que culminará con un evento especial lleno de sorpresas.

Burguer Manía Carral

Además, la programación incluirá música en directo, con el concierto de Lorca este viernes 10 a las 23.00 horas, ofreciendo una velada única para disfrutar de buena comida y entretenimiento. Un plan para todos los públicos.

Burger Manía "está pensado para que toda la familia pueda disfrutar", explica la organización. Habrá opciones para personas celíacas, así como un menú infantil adaptado para los más pequeños. Para los amantes del dulce, un food truck especializado en tartas de queso pondrá el broche final a la experiencia gastronómica, con una irresistible variedad de postres.

Más allá de un festival gastronómico, Burger Manía propone "un plan familiar completo, con un ambiente animado, actividades y una cuidada selección de hamburguesas gourmet en un entorno cómodo y seguro".

El campeonato ya ha cosechado éxitos en lugares como Ribadeo, Ribeira, Ferrol, A Pobra do Caramiñal, Nigrán, Boiro, A Guarda, Ponteareas y Foz, Miño, O Barco de Valdeorras, Cambados y Candás, apuntan sus promotores.

Tras su paso por Carral, la próxima cita será la semana que viene en Arteixo, del 16 al 19 de octubre.