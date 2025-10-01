Mi cuenta

Carral

Mouriño retoma la tramitación del Plan General para lograr su aprobación provisional

Noelia Díaz
Noelia Díaz
01/10/2025 11:07
Reunión sobre el PGOM de Carral con José Luis Fernández Mouriño
Reunión sobre el PGOM de Carral con José Luis Fernández Mouriño - CEDIDA

El alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño, y el concejal Óscar Bodelo mantuvieron este martes una reunión con el equipo redactor del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de cara a reanudar su tramitación y lograr su aprobación provisional. Según Mouriño, se realizarán nuevos encuentros en las próximas semanas para alcanzar este objetivo.

"Estas reuniones están sirviendo para estudiar las alegaciones presentadas por los vecinos y vecinas en el 2016, así como para analizar los cambios aplicados por los anteriores gobiernos", señala el regidor, que ahora valorará "junto al personal municipal y a la empresa redactora si las modificaciones introducidas en los últimos años requieren de una nueva exposición pública antes de promover la aprobación provisional".

El Plan General es uno de los caballos de batalla de Mouriño desde que recuperó la Alcaldía tras la moción de censura a Javier Gestal: "Desde o 2019 practicamente non se avanzou neste documento, que leva moito tempo metido nun caixón e del depende o futuro e o crecemento de Carral".

