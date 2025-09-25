Carral lanza la VII edición del Concurso Manuel Ferrol de Fotografía con 1.600 euros en premios

Concurso de Fotografía Manuel Ferrol en CarralCedida

La Asociación Cultural Cultura Aberta de Carral ha abierto la convocatoria de la séptima edición del Concurso Manuel Ferrol de Fotografía, un certamen de ámbito estatal que se consolida como una de las citas destacadas en el calendario cultural gallego.

El concurso repartirá 1.600 euros en premios, con una dotación de 1.000 euros para la fotografía ganadora, 400 euros para el segundo premio y 200 para el tercero. La iniciativa cuenta con la colaboración del Área de Cultura de la Diputación de A Coruña.

Podrán participar tanto profesionales como personas aficionadas de cualquier edad, con un máximo de cuatro imágenes por participante. El plazo de presentación de obras finaliza el 28 de diciembre, fecha que coincide con el aniversario del nacimiento del fotógrafo Manuel Ferrol.

Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en la página web de la asociación. Las fotografías podrán entregarse en cuatro puntos físicos habilitados en A Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol y Carballo, además de en el punto central de recogida, la Casa da Cultura do Concello de Carral, que también recibirá los envíos por correo postal.

El fallo del jurado se dará a conocer el 27 de febrero de 2026, consolidando un premio que año tras año refuerza la memoria del fotógrafo gallego Manuel Ferrol y fomenta la creatividad en el ámbito de la fotografía contemporánea.