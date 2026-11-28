Daños causados por la dana que afectó a la Comunidad Valenciana en 2024 Archivo El Ideal Gallego

UxC (Unión por Cambre) insta a la alcaldesa, Diana Piñeiro, a aclarar cuándo va a abonar los 208 euros de combustible y comida a los voluntarios de Protección Civil del municipio que se desplazaron a Valencia para colaborar en las tareas de recuperación tras la dana de 2024.

"Cando en abril de 2025 -hace más de año y medio- UxC deixou o Goberno de Cambre, as facturas quedaron depositadas en Tesourería para ser abordados como gastos de protocolo de alcaldía ou como anticipo de caixa fixa, según procedese" pero nunca se llegó a informar del abono de esas facturas a los voluntarios de Protección Civil.

Sin embargo, desde el equipo de Piñeiro aseguran que "la realidad es que el Gobierno local ha solicitado en reiteradas ocasiones que se identifique el expediente para poder localizarlo y resolver la situación, y es la propia UxC la que reconoce que no existe dicho expediente".

"No hay ninguna falta de voluntad por parte del Gobierno local para solucionar este asunto", insiste el Gobierno de Cambre.

"Lonxe de buscar e tentar de dar unha solución, a intención do Goberno local do Partido Popular é deixar iso nun caixón porque a pesar de ser coñecedores do tema non fixeron nada por solventalo nestos 18 meses que levan ao frente do Concello de Cambre e escudarse en que non hai expediente administrativo é unha vaga excusa sabendo, como saben, que os anticipos de caixa fixa se entregan e xestionan en tesourería", explican desde UxC, cuyos representantes lamentan que el Gobierno de Diana Piñeiro "non queira compensar os gastos dos voluntarios que fixeron unha tremenda labor en Valencia, labor que lles valeu, non só un agradecemento do Concello de Moncada senón tamén unha medalla ao mérito entregadas pola Axencia Galega de Seguridade Pública".

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En este sentido, señalaron que Cambre "está orgullosa dos seus voluntarios, por toda a labor que esta agrupación desde a súa fundación", por lo que "non é de recibo e que, despois de facer a labor que fixeron en 2024, aínda hoxe se lles adeude 208 euros porque, como dixo o concelleiro delegado, non saben en qué expediente administrativo está", advierte Unión por Cambre. “Deixen de enredar e querer vender o que non é. Saben perfectamente donde están esas facturas, e andan a dicir que eso vostedes non o autorizaron e que o pague quen o autorizou", denunciaron los de María Pan.