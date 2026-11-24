La escritora posa con sus obras CARLOTA BLANCO

Natalia Corbillón (A Merca, Ourense, 1984), escritora afincada en Cambre y autora de la cuatrilogía ‘Los hijos de Gea’, presenta este jueves a las 19.00 horas en el estudio de Sara Nebril (plaza 1º de Mayo, A Barcala) sus últimas obras, ‘Bajo todos tus sombreros’ y ‘Bajo todos tus tatuajes’. A pesar de ser ingeniera industrial y haber trabajado en diseño gráfico, banca, bodas o comercio –ahora es consultora informática–, siempre quiso ser escritora: "Desde que de pequeña me regalaron los libros de Los Cinco".

Ha pasado de la literatura fantástica a la romántica.

He dado un cambio y una de las cosas que me gusta de autoeditarme es poder cambiar de estilo, no encasillarse. No era una lectora ávida de literatura romántica, leía alguna novela por entretenimiento, y fui descubriendo este género poco a poco. Ahora, gracias a Instagram, mantengo mucho contacto con los lectores, que me dan su feedback, y una chica me contó unas anécdotas de la facultad que me inspiraron para ‘Bajo todos tus sombreros’. Le robé hasta el nombre para la protagonista: Melania. Ahora he lanzado ‘Bajo todos tus tatuajes’, que protagonizan personajes secundarios del anterior.

¿Qué temas aborda?

Además de los romances, lógicamente, se tratan temas como la violencia de género, el abuso sexual y, por supuesto, el feminismo, además de varias subtramas al margen de la principal. Los temas que me preocupan, al final, aparecen en los libros.

Los temas que me preocupan, al final, aparecen en los libros: violencia de género, abusos, feminismo...

¿Le gustaría dar alguna charla en institutos sobre estos temas?

Sería muy interesante. El primer libro de ‘Los hijos de Gea’ daría pie a muchas conversaciones interesantes con ellos, porque una de las protagonistas tiene 16 años y pueden sentirse identificados: primeras veces, el consentimiento, el acoso... Los jóvenes están leyendo cosas actualmente que deberían revisarse, con una carga de violencia y falta de empatía preocupantes.

¿Cómo fueron sus inicios?

La primera novela la escribí en los primeros años de carrera. Al haber escogido un camino que no era lo mío, suspendí bastantes asignaturas y necesitaba una vía de escape. Una obra de Laura Gallego me inspiró mucho para escribir mi primera novela, que era fantasía urbana, es decir, sucesos fantásticos pero que ocurren en un mundo real.

¿Es complicada la autoedición?

En el pasado publiqué con editoriales pero no me gustó la experiencia. Nunca estoy en el momento indicado en el lugar adecuado. Publiqué mi primer libro con 20 años, antes era muy joven y no me tomaban en serio y ahora se lleva lo de publicar a jóvenes e influencers y ya me pilla más mayor.

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