Diana Piñeiro, durante el último pleno en Cambre GERMÁN BARREIROS

Cambre informó este martes de que ha recibido la resolución de la Diputación por la que se aprueba el pago de 13.306,80 euros correspondientes a la Rede Cultural 2025. La administración provincial acredita así la realización de 25 actuaciones y el cumplimiento de las condiciones establecidas en las bases de la convocatoria, sin aplicar ninguna sanción económica, apunta el Ayuntamiento.

"A resolución chega tras meses de traballo do Goberno municipal, encabezado pola alcaldesa, Diana Piñeiro, para resolver un expediente iniciado durante o anterior goberno e que deixou facturas pendentes de pagamento a artistas, compañías e provedores por importe de 34.567 euros", abunda el Ejecutivo local, que recuerda que de no prosperar la solución que defendía "os profesionais da cultura continuarían pendentes de cobrar polos traballos realizados".

Según Piñeiro, la situación se remonta al 1 de abril de 2025, “cando, baixo o goberno de Unión por Cambre, se solicitou a participación na Rede Cultural cunha previsión de 30 espectáculos, sen contar coa preceptiva retención de crédito nin co correspondente expediente administrativo.

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