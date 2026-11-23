VOX advierte desde O Temple de que España afronta unas elecciones "existenciales"
El secretario general del partido, Ignacio Garriga, llama al "verdadero voto útil"
El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, compareció este lunes ante los medios de comunicación en su visita a O Temple (Cambre), donde advirtió de que las elecciones generales del próximo 29 de noviembre serán “existenciales para España” y determinarán si el país continúa con las políticas del Partido Socialista o emprende una nueva etapa de reconstrucción económica y nacional. Garriga denunció el aumento de las dificultades económicas de las familias, la pérdida de tejido industrial y el deterioro de sectores estratégicos como la agricultura, la ganadería y la pesca.
Garriga aseguró que el próximo 29-N los españoles tendrán que elegir entre continuar con lo que denominó la “corrupción institucionalizada” del Gobierno de Pedro Sánchez o apostar por una "alternativa política que permita recuperar la prosperidad y reconstruir los sectores económicos que han sido perjudicados por las políticas de los últimos años".
Además, el dirigente de VOX también se refirió a la importancia electoral de A Coruña, donde señaló que uno de los escaños se encuentra en disputa entre VOX y las formaciones de izquierda. “Más allá de las mentiras que algunos están repitiendo estos días, el verdadero voto útil es el voto a VOX”, afirmó Garriga, quien apuntó que el último escaño de la provincia puede resultar determinante para la representación parlamentaria de su formación.