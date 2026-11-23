Ignacio Garriga compareció en O Temple VOX

El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, compareció este lunes ante los medios de comunicación en su visita a O Temple (Cambre), donde advirtió de que las elecciones generales del próximo 29 de noviembre serán “existenciales para España” y determinarán si el país continúa con las políticas del Partido Socialista o emprende una nueva etapa de reconstrucción económica y nacional. Garriga denunció el aumento de las dificultades económicas de las familias, la pérdida de tejido industrial y el deterioro de sectores estratégicos como la agricultura, la ganadería y la pesca.

Garriga aseguró que el próximo 29-N los españoles tendrán que elegir entre continuar con lo que denominó la “corrupción institucionalizada” del Gobierno de Pedro Sánchez o apostar por una "alternativa política que permita recuperar la prosperidad y reconstruir los sectores económicos que han sido perjudicados por las políticas de los últimos años".

Además, el dirigente de VOX también se refirió a la importancia electoral de A Coruña, donde señaló que uno de los escaños se encuentra en disputa entre VOX y las formaciones de izquierda. “Más allá de las mentiras que algunos están repitiendo estos días, el verdadero voto útil es el voto a VOX”, afirmó Garriga, quien apuntó que el último escaño de la provincia puede resultar determinante para la representación parlamentaria de su formación.

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