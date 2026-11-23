Retenciones en la Tecera Ronda por el accidente DGT

Los Bomberos liberaron este lunes por la mañana a una persona que quedó atrapada en un camión frigorífico. El vehículo que conducía se salió de la vía cuando circulaba por la A-6, a su paso por Cambre.

Pasadas las siete de esta mañana, el 112 Galicia recibió dos avisos por un accidente con un único vehículo implicado: un camión frigorífico, que parecía comenzar a arder, mientras su conductor permanecía atrapado en el interior.

El 112 Galicia recibió dos avisos por un accidente con un único vehículo implicado: un camión frigorífico, que parecía comenzar a arder

Ante esta situación, los gestores del Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia solicitaron la intervención de los bomberos. En este caso, acudieron efectivos de los parques de Arteixo y Betanzos.

Dous feridos nunha colisión múltiple con sete vehículos implicados na A-6, en Culleredo Más información

Tras comprobar que no había fuego y después de liberar al ocupante del camión, este recibió atención médica por parte del equipo de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que también se ocupó de su traslado al centro hospitalario de referencia.

Este operativo contó, además, con la colaboración de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

El accidente provocó importantes retenciones en la entrada de A Coruña por la A-6 y también en la Tercera Ronda, a la altura del aeropuerto de Alvedro.