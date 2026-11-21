Escolares y familias en el CEIP Wenceslao Fernández Flórez, en la fiesta del 50 aniversario GERMÁN BARREIROS

Familias del CEIP Wenceslao Fernández Flórez de Cambre se muestran preocupadas estos días por la situación en el comedor del centro, donde el concurso de traslados del personal ha provocado varios cambios en los menús esta semana por la falta de un empleado. "Para o luns 23 o colexio pediunos que os nenos leven un bocadillo da casa e eles daranlles bebida e sobremesa", explican desde la ANPA Fendetestas, que no sabe cuánto tiempo se prolongará esta circunstancia.

Señalan que el miércoles 18 "se terminó el contrato del único cocinero del colegio y el alumnado comió el jueves empanada y lechuga y el viernes de nuevo empanada, con un plato de garbanzos como principal". "Mis hijos el curso pasado ya decían que Martín [el cocinero que se ha movido a otro centro] se iba a marchar, por lo que la Xunta era conocedora de que esto iba a pasar, lo que no entendemos es por qué no se actuó con más previsión", comenta una madre.

Llamamiento a sustitutos

Según la Consellería de Educación, la situación viene derivada del concurso de traslados del personal de Cocina. En el caso concreto del colegio de Cambre, "unha praza quedou vacante porque a persoa que ocupaba ese posto optou a outro destino e ningún dos participantes no concurso a elixiron", comenta la Xunta, por lo que ahora "hai que recorrer ao chamamento de substitutos para cubrila, que se fará coa maior axilidade posible".

Además, desde Educación manifiestan que o centro era "coñecedor desta circunstancia e, de aí, a solución provisional adoptada mediante os bocadillos". Actualmente son 250 los usuarios del comedor del CEIP Wenceslao.

Desde CIG-Ensino recuerdan que el problema es mayor en los colegios con jornada partida y sin transporte escolar a mediodía, "onde moitas familias dependen do comedor" y añaden que esto ya ocurrió en otras ocasiones al quedar bajas sin cubrir en las cocinas. "Algúns centros tiveron que recorrer a restaurantes ou empresas de cátering para servir o xantar, co conseguinte gasto a cargo do orzamento do propio comedor, pero en moitas localidades do rural nin sequera dispoñen desa solución de urxencia", asevera la formación.