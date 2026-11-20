Un partido reciente en el Dani Mallo CARLOTA BLANCO

"Estamos hartos. Llevamos demasiados años soportando y esto, lejos de mejorar, va a peor". Así comienza el comunicado que ha hecho público el Sporting Cambre en relación a las instalaciones del campo de fútbol Dani Mallo, el cual carece de un mantenimiento adecuado, aseguran, provocando riesgos a los usuarios.

"Estamos cansados de promesas, de reuniones, de buenas palabras y de compromisos que nunca terminan de cumplirse", dicen, pero remarcan que la reivindicación no va dirigida "únicamente al Partido Popular", sino también al resto de la corporación municipal y a aquellos que en mandatos anteriores tampoco fueron capaces de solucionar el problema.

Reconocen que el campo de fútbol se encuentra en un estado "vergonzoso", con averías en el sistema de riego, duchas de agua fría, deficiencias en el césped artificial, falta de productos de limpieza e higiene para baños y vestuarios, ausencia de conserje durante varias horas y desfibriladores sin revisar que no funcionarían en caso de necesidad. Además, las subvenciones "acumulan años de retrasos", explican.

Pasan los años, cambian los colores políticos y los problemas siguen en el mismo sitio Directiva Sporting Cambre

"Cuando cambia el gobierno municipal llegan las promesas. Cuando gobiernan unos, los otros nos acompañan en las reivindicaciones, en las manifestaciones y en las protestas. Pero pasan los años, cambian las caras y los colores políticos y los problemas siguen exactamente en el mismo sitio", apunta el Sporting Cambre, cansado de ser "una herramienta de reivindicación política". Exigen unas instalaciones cuidadas, servicios básicos en condiciones y seguridad para los usuarios del Dani Mallo, porque "el deporte base no puede depender de quién gobierne ni de quién esté en la oposición; los niños, las familias, los entrenadores y los clubes merecen el mismo respeto siempre".

Reiteran que no piden "privilegios, favores o algo extraordinario", solo lo que les corresponde. "Al Partido Popular le decimos que es el momento de actuar y al resto de grupos políticos que no basta con apoyar en la protesta, también hay que asumir responsabilidades por lo que no se hizo cuando se tuvo la oportunidad". "Ya está bien de palabras, es hora de hechos. Cambre no puede seguir viviendo de promesas mientras sus instalaciones deportivas se deterioran año tras año", concluye el equipo cambrés.

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