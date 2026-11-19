Piñeiro defiende el trazado de la Vía Ártabra por A Gándara
Tanto UxC como PSOE y BNG mantienen sus reivindicaciones del enlace de Catro Camiño
La alcaldesa, Diana Piñeiro, defendió, durante la sesión extraordinaria convocada para tratar sobre la Vía Ártabra, la colaboración con la Xunta para que esta infraestructura avance, trasladando as necesidades do municipio e as demandas da veciñanza durante a súa tramitación", aseguró la regidora, que negó cualquier acuerdo con la instiutución autonómica "sobre a presentación de recursos", indicaron desde el Gobierno de Cambre.
"Non precisamos ningún pacto para defender unha infraestrutura que consideramos necesaria", sostuvo Piñeiro. En este sentido, destacó la importancia de la actuación para los desplazamientos diarios de los vecinos, los accesos a las empresas y la movilidad del municipio y de toda el área metropolitana de A Coruña.
Durante la sesión, Piñeiro reprodujo la información trasladada por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas en el Parlamento de Galicia. María Martínez Allegue, en respuesta a una interpelación del BNG, indicó que "a Xunta está a supervisar o proxecto de trazado da conexión entre a N-VI e a AP-9, cunha lonxitude de 3,5 quilómetros e un investimento previsto de máis de 40 millóns de euros" y anunció "a súa próxima información pública e o inicio da tramitación ambiental" manteniendo el enlace con la AP-9 en A Gándara.
"Segundo explicou o departamento autonómico, evita a braña e minimiza as afeccións", recordó Piñeiro, que defendió este trazado a pesar del rechazo de la oposición incidiendo en que "a Xunta fundamenta esta alternativa tamén no aproveitamento de terreos xa expropiados", asegura el Gobierno de Cambre.
Piñeiro también defendió que le municipio participe en la tramitación "trasladando as necesidades das persoas que viven na contorna do trazado" y, en este sentido, señaló que "os accesos ás propiedades, o ruído e as afeccións á veciñanza" son cuestiones que "deben examinarse coa documentación e cos informes correspondentes, xunto coa protección da braña e o cumprimento das garantías administrativas e ambientais", expuso Piñeiro.
Además, la alcaldesa recordó que la exposición "permitirá coñecer o proxecto e presentar alegacións" y apostó "por aproveitar ese procedemento para escoitar as persoas afectadas, trasladar as súas consideracións e traballar coa Xunta na procura das solucións máis axeitadas para Cambre".
Tanto Unión por Cambre como PSOE y BNG reiteraron su apuesta por Catro Camiños hasta la A6.