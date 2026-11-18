El conselleiro de Sanidade, a su llegada al centro de salud de Cambre Moncho Fuentes

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visitó el centro de salud de Cambre, donde puso en valor el nuevo modelo de agendas de Atención Primaria para garantizar más tiempo de consulta y ordenar la demanda asistencial.

En la visita, en la que también participaron la directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria, Sofía López, y el gerente del área sanitaria, Luis Verde, el conselleiro avanzó que en diciembre está previsto completar la implantación del nuevo modelo en los centros piloto de Atención Primaria.

Gómez Caamaño destacó que este nuevo modelo forma parte del Plan de Reforma da Atención Primaria e Comunitaria de Galicia 2026-30, que cuenta con una inversión de más de 320 millones de euros y prevé la creación de unas 644 nuevas plazas.

El programa se está desarrollando progresivamente en las siete áreas sanitarias de Galicia y la previsión es completar su implantación el próximo mes de diciembre, con la incorporación de los centros de salud de Barbadás-A Valenzá, Sarria y Val Miñor.

En este sentido, Cambre es uno de los centros de salud seleccionados para participar en este proyecto piloto y ha sido uno de los primeros en activarlo, el pasado 5 de octubre.

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Tal y como indicó Caamaño, "o obxectivo desta nova organización é mellorar a atención aos pacientes, garantir máis tempo para cada consulta e dar unha resposta ordenada á demanda asistencial, sen que iso supoña unha sobrecarga permanente para os profesionais".

El conselleiro aseguró que el nuevo modelo establece agendas ordinarias de un máximo de 30 citas diarias en medicina de familia y de 25 en pediatría, reservando también tiempo para la atención programada y otras actividades asistenciales.

Asimismo, esta iniciativa de la Xunta incorpora las agendas específicas de absorción de la sobredemanda, una novedad que permite atender en el mismo día a los pacientes que así lo precisen cuando la agenda ordinaria de su médico ya está completa.

Estas agendas se organizan fuera de la jornada ordinaria de los profesionales que las asumen, siempre de manera voluntaria y con una planificación acordada por los equipos.

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En el caso de Cambre, el programa está implantado en los diez cupos de medicina de familia, y la atención a la sobredemanda se organiza mediante un módulo de tres horas por la mañana y otro de dos por la tarde.

Gómez Caamaño indicó que este centro atiende una población de 16.100 personas y cuenta con diez médicos de familia, tres pediatras y once profesionales de enfermería, además de matronas, trabajo social, nutrición y gestión y servicios.

De la misma manera, también cuenta con una amplia cartera de servicios, que incluye el seguimiento de pacientes crónicos, atención domiciliaria, cirugía menor, ecografías y distintas pruebas diagnósticas, entre otras prestaciones.

En los últimos años se reforzaron los recursos sanitarios del municipio con la incorporación de un médico de familia más en Cambre y otro en O Temple, además de un profesional de nutrición y otro de farmacia.

A esto se suma la dotación de nuevo equipamiento para el centro de salud que hoy visitó el conselleiro, con dos electrocardiógrafos, un espirómetro, dos hólter y un retinógrafo.

Gómez Caamaño aprovechó su intervención para poner en valor la contribución del personal implicado, que resulta fundamental para evaluar el funcionamiento de la iniciativa e introducir los ajustes necesarios antes de su extensión.