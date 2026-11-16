Cuatro décadas en O Temple: “Conservamos clientas do primeiro día que abrimos”

El matrimonio, en su establecimiento de O Temple Germán Barreiros

Abrieron su negocio en 1991 en la calle Pígara de O Temple y han resistido todo tipo de embates, desde la llegada de los supermercados a la zona hasta los cambios en los gustos y costumbres de la población. Marisa Vázquez y Plácido Campelo, de la carnicería Plácido, llevan cuatro décadas en este barrio, el más poblado del municipio de Cambre, donde han forjado una relación de amistad tanto con los clientes como con sus compañeros comerciantes.

“Empezamos nun local un pouco máis arriba, onde está a peluquería. Alí estivemos seis anos e despois compramos este local, que era un pouco máis pequeno pero estaba á venda, e o outro non querían vendelo”, rememora Vázquez, de Mesía, quien destaca que acabar en O Temple “foi unha casualidade”, porque su marido es de la aldea de Argonte (Carral). “Coñeciamos ao propietario daquel local no que empezamos”, dice.

Plácido Campelo ya venía de trabajar en el sector, pero su esposa fue aprendiendo poco a poco las técnicas. “Era un barrio que estaba medrando, aínda non chegaran os supermercados grandes, e nós fomos aguantando o tirón. Collemos medo naquel momento con aquelas aperturas por se a xente ía probar e non volvía, pero sempre tivemos moita xente, conservamos clientas que viñeron o primeiro día que abrimos”, indica Vázquez.

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La carnicera reconoce que las costumbres y gustos culinarios de la gente han cambiado mucho en las últimas décadas y echa en falta las celebraciones de las fiestas patronales en las casas: “Encargaban os callos, levaban a carne para asar... funcionaba moito pero ao faltar esa xente iso perdeuse. Soubemos adaptarnos e fomos sacando cada vez máis comida para levar, porque a xente nova non ten tanto tempo para cociñar ou non sabe facer según que pratos”, comenta Marisa, que a día de hoy prepara cientos de kilos cada semana de filetes rellenos, chorizos, salchichas, sanjacobos, caldo o callos, además de croquetas –las de chicharrones, cecina o queso y nueces destacan en su amplio catálogo– y hamburguesas de distintas carnes y sabores.

Relevo por Jubilación

Ahora están a punto de jubilarse y pasar el testigo, aunque aseguran que no tienen relevo en la familia. “Plácido ten 50 anos cotizados e cumpre os 65, el xubilábase de boa gana pero como me falta un pouquiño, dous anos ou así, vai esperar e marchamos os dous, non sendo que apareza alguén a quen lle interese o local, daquela ao mellor imos antes”, explica sonriendo Marisa Vázquez.

La pandemia fue uno de los momentos de más trabajo de su trayectoria. “Traballábamos de luns a luns e tiñamos colas para vir buscar a comida. Foi unha época triste por ver todo pechado, pero a nivel económico foi moi boa, esa é a verdade, houbo días en que quedamos case sen existencias, cun rixón de carne na cámara”, remata la carnicera.