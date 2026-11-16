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Cambre

Alternativa dos Veciños de Cambre pide reclamar a la Xunta las obras prometidas en centros educativos

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
16/11/2026 19:21
Los dos ediles de Alternativa dos Veciños en Cambre
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
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El grupo municipal de Alternativa dos Veciños en Cambre ha demandado al Gobierno local que reclame oficialmente a la Xunta la ejecución de las mejoras prometidas en los centros educativos del municipio, “que ían realizarse durante os meses do pasado verán”, alegan. 

Tras o anuncio de 1,3 millóns de euros para o CEIP Wenceslao Fernández Florez por parte da Xunta, Alternativa lembra que continúan pendentes obras noutros centros educativos” y piden que en los presupuestos locales de 2027 se incluyan la renovación del comedor del CEIP Emilio González López o los accesos al CEIP Gonzalo Torrente Ballester.

Silvia Longueira, durante el pleno

El PSOE pide reformar el CEIP de Brexo Lema "para que o alumnado non teña que comer nun contedor"

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