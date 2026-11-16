Alternativa dos Veciños de Cambre pide reclamar a la Xunta las obras prometidas en centros educativos

Los dos ediles de Alternativa dos Veciños en Cambre ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El grupo municipal de Alternativa dos Veciños en Cambre ha demandado al Gobierno local que reclame oficialmente a la Xunta la ejecución de las mejoras prometidas en los centros educativos del municipio, “que ían realizarse durante os meses do pasado verán”, alegan.

“Tras o anuncio de 1,3 millóns de euros para o CEIP Wenceslao Fernández Florez por parte da Xunta, Alternativa lembra que continúan pendentes obras noutros centros educativos” y piden que en los presupuestos locales de 2027 se incluyan la renovación del comedor del CEIP Emilio González López o los accesos al CEIP Gonzalo Torrente Ballester.