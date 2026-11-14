Las obras en el puente de la AC-214 sobre el Mero en Cambre obligan a cerrar al tráfico la estructura 

Senda del río Mero Archivo El Ideal Gallego

Las actuaciones que realizará la Xunta en el puente de la AC-214 sobre el río Mero a su paso por Cambre motivarán un corte de tráfico en esta estructura a partir de este lunes, 16 de noviembre, hasta el día 4 de diciembre. En concreto, se desviará el tráfico con un itinerario alternativo por las carreteras AC-213 (Polígono Industrial de Alvedro-Os Campóns) y la DP-1702 (Cambre-A Rocha).

La actuación que se va a desarrollar en esta obra de paso, de aproximadamente 62 metros de longitud, consistirá en la sustitución de dos apoyos situados en dos pilares de la estructura, para recuperar su correcta funcionalidad. Además, se acondicionarán los otros dos apoyos de los estribos que no se sustituyen.

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Para ejecutar estas obras se precisan maniobras de elevación del tablero del puente, con un levantamiento máximo previsto de un centímetro, de manera que es preciso cortar la circulación de la carretera durante las fechas indicadas.

Esta intervención se enmarca en el contrato de inspección y revisión de las estructuras y obras de paso de la Xunta y cuentan con una inversión de 101.670 euros.