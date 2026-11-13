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Cambre

Cerramientos Porches elige Cambre para iniciar su expansión por Galicia

La compañía inaugura sus instalaciones en la Rúa Barcala para ofrecer pérgolas y cerramientos de cristal en toda la provincia de A Coruña

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
13/11/2026 13:10
Cerramientos Porches
Instalaciones de la empresa Cerramientos Porches
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Cambre suma una nueva empresa a su tejido comercial. Cerramientos Porches ha elegido el municipio coruñés para abrir su primera sede en Galicia, desde la que ofrecerá servicios de asesoramiento, venta e instalación de cerramientos de cristal y pérgolas a particulares y negocios de toda la provincia de A Coruña.

La compañía inauguró sus instalaciones este jueves por la tarde en la Rúa Barcala, Nave 13, en una jornada de puertas abiertas en la que clientes, vecinos y profesionales pudieron conocer el espacio y al equipo que estará al frente del proyecto en Galicia.

La apertura supone un nuevo paso en la expansión de esta empresa especializada en soluciones para aprovechar los espacios exteriores durante todo el año. Hasta ahora, Cerramientos Porches contaba con presencia en Asturias, Madrid y Cantabria.

Adaptarse al clima gallego

La llegada de la compañía a Galicia responde al creciente interés por acondicionar terrazas, porches y jardines para poder utilizarlos independientemente de las condiciones meteorológicas.

Emilio Menéndez Muñiz, gerente de Cerramientos Porches en Galicia, explicó que la empresa quiere ofrecer soluciones adaptadas a las características de las viviendas gallegas.

"Con este proyecto queremos traer a Galicia una solución que aquí tiene mucho sentido. El clima hace que muchas familias solo puedan disfrutar de su porche o su terraza unos pocos meses al año, y estos sistemas permiten aprovechar esos espacios en cualquier estación", señaló.

Menéndez también destacó la importancia de contar con un equipo cercano que conozca las necesidades de los clientes de la zona y pueda asesorarles durante todo el proceso.

Cerramientos de cristal y pérgolas para ganar espacio

El catálogo de Cerramientos Porches incluye diferentes soluciones para viviendas y negocios, como correderas, cortinas de cristal, paredes motorizadas y distintos modelos de pérgolas.

Estos sistemas permiten acondicionar terrazas, balcones, jardines, porches y fachadas, convirtiendo espacios exteriores en zonas aprovechables durante más meses del año.

La empresa apuesta por un modelo de atención personalizada en el que cada cliente dispone de un asesor técnico que estudia las características de su vivienda o negocio y le acompaña desde la primera consulta hasta la instalación.

Con su nueva sede en Cambre, Cerramientos Porches pretende acercar estos servicios al mercado gallego y dar cobertura directa a toda la provincia de A Coruña, ampliando así su presencia en el territorio nacional

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