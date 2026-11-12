Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambre

La escuela Marineda de Cambre cambia el tenis por las antigüedades

La entidad ubicada en Lendoiro (A Barcala) organiza este sábado su primer mercadillo

Noelia Díaz
Noelia Díaz
12/11/2026 19:39
Braulio Hernández, María Varela, Isabel Otero, Mauro Ruiz de Samaniego y Cristina Muñoz
Braulio Hernández, María Varela, Isabel Otero, Mauro Ruiz de Samaniego y Cristina Muñoz
ESCUELA MARINEDA
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La escuela de tenis cambresa Marineda, ubicada en Lendoiro (A Barcala), cambiará este sábado –de 11.00 a 19.00 horas– el deporte por la reutilización, la artesanía y las antigüedades con su primer mercadillo, una iniciativa en la que se podrán encontrar objetos de segunda mano “a precios buenísimos” como vinilos o prendas de ropa, pero también bolsos de crochet, bisutería o adornos navideños.

Se trata, explican Braulio Hernández y Mauro Ruiz de Samaniego, de una actividad con la que pretenden salir un poco de la rutina habitual de la escuela y fomentar el “dar una segunda vida a los objetos que todos acumulamos en las casas”, además de dar a conocer las instalaciones, que en unos años cumplirán su 30 aniversario y que cuentan con unos 700 alumnos. 

Es un rastro abierto a toda la ciudadanía, no solo a los usuarios del recinto, destaca María Varela, apasionada de los mercadillos y quien propuso la idea, a la que se sumaron sin reservas sus compañeros. En cuanto lanzaron la idea, explica, se pusieron en contacto con Marineda tres artesanos para acudir con sus creaciones, “así que habrá una mezcla: piezas vintage y de segunda mano, detalles realizados de forma artesanal.

Propuestas

Las marcas Lumar (@lumar­­­_feito.con.mimo), que elabora piezas con arcilla polimérica; We Art to Be Wild (@weartobewild), que mostrará pendientes y colgantes atrevidos, relojes, atrapaluces y piezas de decoración; y Fa Artesana (@fa.artesana), con joyas hechas a base de metal, piedras, semillas o conchas de mar, serán algunas de las propuestas. 

La iniciativa nace con vocación de continuidad, dicen Hernández y Ruiz de Samaniego, y si tiene éxito tendrá una réplica a final de curso, “cuando se pueda hacer en el exterior”. 

Concluyen animando a vecinos de la comarca y de otros lugares a acudir a descubrir “gangas” en un ambiente distendido en el que no faltará la música ni un chocolate caliente, por si el frío aprieta.

Martina Lubian posa con el cartel de la primera edición de Revolta Market

Vuelve Revolta Market, el ‘Vinted’ coruñés con más diversidad de tallas y prendas

Más información
Montaje de los elementos del mercadillo de Navidad en María Pita

Galletas de jengibre, el Cascanueces o renos: estos son los elementos que llenarán de magia navideña la plaza de María Pita

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Participantes en el curso

Policía Local y Emerxencias de Oleiros se forman para intervenir ante conductas suicidas
Redacción
patricia bar sanin

Bar Sanín de A Coruña, donde los legionarios de la cunca lo tienen claro: “Ave César, bebetorium te salutam”
Guillermo Parga
El banco circular con la base de madera

El banco circular de los Cantones ya cuenta con asientos de madera
Abel Peña
Braulio Hernández, María Varela, Isabel Otero, Mauro Ruiz de Samaniego y Cristina Muñoz

La escuela Marineda de Cambre cambia el tenis por las antigüedades
Noelia Díaz