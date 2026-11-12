La escuela Marineda de Cambre cambia el tenis por las antigüedades

Braulio Hernández, María Varela, Isabel Otero, Mauro Ruiz de Samaniego y Cristina Muñoz ESCUELA MARINEDA

La escuela de tenis cambresa Marineda, ubicada en Lendoiro (A Barcala), cambiará este sábado –de 11.00 a 19.00 horas– el deporte por la reutilización, la artesanía y las antigüedades con su primer mercadillo, una iniciativa en la que se podrán encontrar objetos de segunda mano “a precios buenísimos” como vinilos o prendas de ropa, pero también bolsos de crochet, bisutería o adornos navideños.

Se trata, explican Braulio Hernández y Mauro Ruiz de Samaniego, de una actividad con la que pretenden salir un poco de la rutina habitual de la escuela y fomentar el “dar una segunda vida a los objetos que todos acumulamos en las casas”, además de dar a conocer las instalaciones, que en unos años cumplirán su 30 aniversario y que cuentan con unos 700 alumnos.

Es un rastro abierto a toda la ciudadanía, no solo a los usuarios del recinto, destaca María Varela, apasionada de los mercadillos y quien propuso la idea, a la que se sumaron sin reservas sus compañeros. En cuanto lanzaron la idea, explica, se pusieron en contacto con Marineda tres artesanos para acudir con sus creaciones, “así que habrá una mezcla: piezas vintage y de segunda mano, detalles realizados de forma artesanal.

Propuestas

Las marcas Lumar (@lumar­­­_feito.con.mimo), que elabora piezas con arcilla polimérica; We Art to Be Wild (@weartobewild), que mostrará pendientes y colgantes atrevidos, relojes, atrapaluces y piezas de decoración; y Fa Artesana (@fa.artesana), con joyas hechas a base de metal, piedras, semillas o conchas de mar, serán algunas de las propuestas.

La iniciativa nace con vocación de continuidad, dicen Hernández y Ruiz de Samaniego, y si tiene éxito tendrá una réplica a final de curso, “cuando se pueda hacer en el exterior”.

Concluyen animando a vecinos de la comarca y de otros lugares a acudir a descubrir “gangas” en un ambiente distendido en el que no faltará la música ni un chocolate caliente, por si el frío aprieta.

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