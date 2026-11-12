Andoa celebra 30 años de pasión por la micología en Cambre 

Exposición micológica de Andoa en Cambre CARLOTA BLANCO

La Asociación Micolóxica Andoa (Cambre) celebrará este domingo, día 15, su 30 aniversario con una muestra de setas que tendrá lugar en el patio del CEIP Wenceslao Fernández Flórez.

Será de 11.30 a 17.30 horas y estará abierta a toda la ciudadanía que quiera acercarse al mundo de los hongos. Con 250 socios actualmente, Andoa desarrolla una labor de divulgación y enseñanza de este producto, con el propósito de fomentar el respeto al medio ambiente y el contacto con la naturaleza.

Los expertos de la asociación atenderán, también, dudas de usuarios y les ayudarán a reconocer los ejemplares expuestos. Desde Andoa aseguran que han tenido en cuenta la celebración de la feria de Cambre el tercer domingo del mes a la hora de poner fecha a esta exposición, buscando que tenga el mayor número de visitantes posible.

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