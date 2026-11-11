Continúa la oleada de asaltos en el área coruñesa: tres encapuchados roban en la gasolinera de Cecebre

Gasolinera en el Polígono de Bergondo Carlota Blanco

Continúa la oleada de asaltos que, desde hace unas semanas, inquieta a los empresarios del área metropolitana de A Coruña. En esta ocasión, tres encapuchados entraron en una estación de servicio del núcleo de Quintán, en Cecebre.

De su interior se llevaron dinero y otros artículos, además de causar importantes destrozos, lo mismo que en atracos similares en Bergondo o Culleredo, e incluso en el mismo municipio de Cambre.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de estos hechos y, al menos de momento, no se ha detenido a nadie vinculado con este robo, que se une a los registrados este mismo mes y el anterior en establecimientos de distintos municipios del cinturón de A Coruña.

El asalto se produjo en la noche del martes en una gasolinera ubicada en Quintán, en el municipio coruñés de Cambre.

Desde la Guardia Civil explicaron que tres personas entraron encapuchadas, con la cara oculta y con un coche sin matrícula. En el robo, se llevaron dinero de la caja registradora, además de intentar, sin éxito, forzar una caja fuerte existente en la estación de servicio de Cecebre.

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El empleado no sufrió lesiones, apuntaron también desde el Instituto Armado, que sigue investigando los sucesos ocurridos en octubre en la estación de servicio ubicada en el Polígono de Bergondo.

Entonces, los asaltantes, que consiguieron acceder tras forzar la puerta de entrada, se llevaron 720 euros, a los que han de sumarse los daños causados en las instalaciones, en la calle Parroquia de Lubre.

Según indicaron desde la comandancia coruñesa, en aquellos últimos días de octubre se habían cursado tres denuncias y los afectados estaban convencidos de que sus autores habían sido los mismos, tanto por número como por modus operandi, usado también en Sigrás. También en Orto, donde dos encapuchados robaron en el restaurante Tizon’s.

“Nas cámaras de vixianza vese a dous encapuchados saltando a barra e marchando coas duas máquinas rexistradoras”, indicó su titular, José Tizón.