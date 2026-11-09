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Cambre

‘Meigas fóra’ en O Noso Lar: las ‘burgers’ más gamberras de O Temple llegan a Cambre

En mayo de 2025 Leo Rodríguez y Consuelo Romero abrieron su primer local, donde las leyendas de Galicia son protagonistas

Noelia Díaz
Noelia Díaz
09/11/2026 20:07
Leo Rodríguez y Consuelo Romero, en el centro, con las cuatro camareras de su equipo
Leo Rodríguez y Consuelo Romero, en el centro, con las cuatro camareras de su equipo
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En mayo de 2025 Leo Rodríguez y Consuelo Romero cambiaron sus empleos –él desbrozaba fincas y ella trabajaba en un hipermercado de Santiago– para lanzarse al emprendimiento hostelero y abrir O Noso Lar, una hamburguesería donde las meigas y las leyendas gallegas son protagonistas. En este año y medio su éxito ha sido tal que hace poco más de un mes se expandieron a Cambre, llenando de vida un local en la calle Miguel González Garcés que llevaba años cerrado.

“El local de O Temple nació porque era una buena oportunidad. La Bremen, una de las hamburgueserías más emblemáticas, estaba a punto de cerrar. Nos pusimos a mirar y encontramos un local muy enxebre, con mucha madera. A mi mujer, Chelo, le gusta mucho el tema de las meigas, los espíritus... y había un ‘boom’ de burgers gourmet, así que quisimos llevar esa idea al terreno gallego, con productos de proximidad”, explica Rodríguez, quien presume del pan de Carral, los quesos de Arzúa o del Eume, las patatas de Coristanco o las carnes frescas de cachena, vaca rubia o buey madurado, entre otros ingredientes.

Destaca que la acogida fue buenísima y por eso se han atrevido a abrir O Noso Lar II: “La gente prueba un bocado y flipa, porque el producto es de mucha calidad”, comenta Rodríguez, quien añade que cada hamburguesa llevan un nombre relacionados con las brujas gallegas, como María Soliña, A Toleirona, Raíña Lupa o A Dama da Noite. En la temporada pasada tuvieron en carta una de apoyo al Deportivo con pan azul y ahora aún mantienen La Roja –con pan de ese color–, homenaje a la flamante ganadora del Mundial.

Equipo de O Noso Lar en el exterior del establecimiento cambrés
Equipo de O Noso Lar en el exterior del establecimiento cambrés
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“Por si alguien no quiere hamburguesa, tenemos una variedad amplia de croquetas caseras y patatas que triunfan, como las ‘Aureanas do demo’, con chipotle, o las ‘Brétemas’, con queso de Cabrales. Todas las salsas, excepto el ketchup o la barbacoa, las hago yo”, asevera el cocinero, que ya se ha hecho famoso en TikTok e Instagram por sus vídeos de humor.

“Siempre fui un poco payaso. Soy muy extrovertido e intento sacar una sonrisa a los que tengo alrededor, pero lo hago en mi círculo, ni por asomo pensaba en salir en redes. Me convencieron y resulta que ahora llega gente a los locales preguntando por el de los vídeos”, bromea Rodríguez.

Promociones

Se trata de la primera experiencia al frente de un negocio de hostelería para ambos, aunque Consuelo Romero sí trabajo en este sector cuando vivió en Suiza. “Ella es el cerebro de todo. Todo lo que es O Noso Lar salió de su cabeza, yo solo ejecuté su idea”, destaca el cocinero.

 El matrimonio ha lanzado promociones como el ticket dorado –introducen en algún pedido a domicilio un boleto premiado que da derecho a una hamburguesa gratis mensual durante un año– o el ‘regalo’ de cumpleaños: “El día del cumple, el agraciado no paga. Tiene que venir con un grupo, eso sí”, concluye Leo Rodríguez, cuya máxima es “buena comida y buen servicio”.

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