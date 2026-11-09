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Cambre

Cambre inicia las obras de reforma del Paseo dos Templarios, que ascienden a más de 190.000 euros

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
09/11/2026 20:29
Obras en el Paseo dos Templarios
Obras en el Paseo dos Templarios
AYTO. CAMBRE
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El Ejecutivo de Cambre comenzó este lunes las obras de la fase 0 de la mejora del Paseo dos Templarios, junto a la ría de O Burgo. Novavial SL es la encargada de ejecutar la actuación por 191.976,85 euros (IVA incluido), en un plazo de ocho meses y los trabajos se financian con cargo al POS+ Adicional 2/2023 de la Diputación, indica el Ayuntamiento.

"A renovación do pavimento responde ao deterioro das baldosas de lousa, con pezas rotas ou gretadas en varios puntos do tramo. O proxecto prevé levantar o pavimento actual e aproveitar a soleira existente como base para o novo. A reforma tamén reordenará os espazos de paso e de descanso, coa instalación de bancos e papeleiras e a incorporación de novas plantacións", destaca el Consistorio.

La alcaldesa, Diana Piñeiro, señala que la actuación busca ofrecer "un percorrido cómodo para camiñar e sitios onde sentar á beira da ría". "A maneira de colocar os bancos e as plantacións nestes primeiros 180 metros pode servirnos tamén cando se actúe noutros treitos do paseo", añadió.

Además, el alumbrado de la zona se ampliará con diez balizas led y tres faroles más, mientras que en el entorno del CEIP Portofaro las obras incluyen la urbanización de una acera perimetral en la zona de acceso al centro escolar.

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