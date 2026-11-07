Unha firma téxtil de Cambre, finalista dos Premios Artesanía de Galicia 2026
A firma téxtil cambresa Belategui Regueiro opta aos Premios Artesanía de Galicia 2026 xunto aos obradoiros de Aitor Martínez (Tomiño) e Alberto Taboada (Ourense), dedicados á madeira e á xoiaría. O director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, presidiu esta semana a reunión do xurado , celebrada na sede da Fundación Artesanía de Galicia en Santiago de Compostela, onde se escolleron as propostas finalistas.
As/os vogais que completaron o xurado foron a subdirectora xeral de Artesanía, Entidades e Promoción Comercial, Laura Fontenla; o director do Centro Albayzín e do Centro de Referencia Nacional de Artesanía de Granada, Antonio Suárez Martín; a directora de Vilaseco, Miriam Pérez Fernández; e os artesáns Alberto Añón Corral (Buño, Malpica de Bergantiños), do obradoiro Alberto Lista; e Jonatan Sarachaga Casalderrey, do obradoiro Coiro tres pés (Pontevedra), gañadores do Premio Artesanía de Galicia 2025. Como secretaria actuou unha técnica da Fundación Pública Artesanía de Galicia, indica a Xunta nun comunicado.
Tras valorar as candidaturas conforme aos criterios establecidos nas bases reguladoras, o xurado acordou por unanimidade seleccionar como finalistas do Premio Artesanía de Galicia 2026 as tres propostas que se presentan baixo os lemas 'Ambaxes', 'Choiva' e 'Estruga'. 'Choiva', de Belategui Regueiro -marca integrada por Luisa Estévez Rodríguez e Óscar Montero Lasagabaster-, é unha instalación téxtil que busca evocar as diferentes formas de chover características de Galicia.
O gañador do premio darase a coñecer nunha cerimonia o 4 de decembro.