Un cuarto de século do museo que ensinou aos cambreses a descubrir e amar a súa historia
O vindeiro día 9 cumpriranse 25 anos da inauguración do xacemento romano, un tesouro achado por casualidade en 1998
No ano 1998 os obreiros que traballaban nunha promoción urbanística en Cambre tiveron que parar as máquinas tras dar con restos romanos baixo terra. Eran os vestixios dunhas termas privadas nas que destacaba unha piscina de auga fría (frigidarium) e unhas letrinas. Nese momento, o alcalde (Antonio Varela Saavedra), o conselleiro de Cultura (Xesús Pérez Varela) e a construtora daqueles edificios (Anjoca) puxéronse de acordo para conservar este tesouro e no 2001 viu a luz o museo arqueolóxico cambrés, que o vindeiro luns, día 9, cumprirá 25 anos.
“Vivín tantas cousas aquí que non sei nin por onde empezar”, recoñece Ramón Boga, director do museo, presente en todas as etapas do proxecto e que destaca a importancia e peculiaridade de que Cambre conte nun radio moi pequeno de distancia con tres ‘tótems’: o xacemento romano, o castro Maior e a igrexa románica de Santa María. Boga encargouse de encher de actividade e recursos este edificio, desde crear folletos turísticos ata realizar visitas guiadas, pasando por comisariar exposicións de todo tipo e editar os exitosos libros ‘Estampas de Cambre’, con fotografías antigas recolectadas entre a veciñanza. “Isto nunca foi só un lugar para ver restos romanos, aínda que as pezas que contén teñen un valor incalculable”, sinala o historiador, que atende a máis de 5.000 visitantes cada ano.
Itinerario de Antonino
En concreto, os baños romanos cambreses pertencían a unha ‘villa’ rústica, un asentamento cunha parte residencial e outra de produción agrícola e gandeira. “Nas aforas das cidades romanas adoitaba haber vilas relacionadas con diferentes sectores: agricultura, ferreiría, cerámica... e tiñan casas para poder pasar tempo aquí no verán, por exemplo”, apunta Boga, quen sostén que polo municipio pasaba o Itinerario de Antonino, o documento do século III no que aparecen recopiladas as rutas do imperio romano.
Para a alcaldesa, Diana Piñeiro, o 25 aniversario do recinto “é un motivo de orgullo para o concello e unha oportunidade para poñer en valor o patrimonio que compartimos”. “O museo permítenos coñecer mellor as nosas raíces e achegar a nosa historia ás novas xeracións. Conservar ese legado e conseguir que a veciñanza o coñeza e o sinta como propio é unha tarefa que debemos seguir impulsando”, apunta Piñeiro, que gaba de xeito especial o traballo de Ramón Boga: “Hai que agradecerlle a súa dedicación durante todos estes anos, sempre tan vinculado ao museo e á divulgación da historia de Cambre. Detrás destes 25 anos tamén están as persoas que traballaron para que este patrimonio se conserve, se coñeza e se valore, e é importante recoñecer ese compromiso”.
O Concello de Cambre realizará un acto oficial o vindeiro día 21 ás 12.00 horas para celebrar o cuarto de siglo do museo –cuxa construción supuxo unha inversión global de 43 millóns de pesetas– e Piñeiro anima á veciñanza a acudir para “descubrir ou revisitar a historia local”.
Antonio Varela Saavedra era o rexedor cando se inaugurou a instalación, un fito que lembra con cariño: “Lograr abrir o museo foi algo inesquecible, pero en xeral todo o concello está moi parado, tanto o museo como o resto precisa máis atención”, manifesta o exalcalde.
Ramón Boga conclúe lembrando que por este museo pasaron “cidadáns de todo o mundo” e destaca unha visita especial, a da exministra Carme Chacón, que o sorprendeu polo seu coñecemento da historia.