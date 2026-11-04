Nano Martínez | “Mi marca nació para que mi madre, allá donde esté, se sienta orgullosa”

Nano Martínez posa ayer en el paseo de O Temple Carlota Blanco

Nano Martínez es de O Temple, tiene 22 años y hace tres, después de sufrir una pérdida irreparable, puso en marcha su marca de moda, Traffic House Club. Lo que comenzó como algo para “mantener la mente ocupada” es ahora todo un objetivo vital.

¿Cómo y cuándo nace su marca?

Traffic House Club nació de una forma poco planeada. Siempre fui muy creativo, desde pequeño no paraba de tener ideas. En 2021, cuando falleció mi madre, me encontré perdido, sin saber cómo seguir, y empecé a hacer diseños para tener la cabeza ocupada, al principio sin ninguna intención. Poco a poco aquello se convirtió en algo más y en 2022 creé las redes de Traffic House Club para compartir mis diseños. Por entonces estaba estudiando un ciclo superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. Cuando lo terminé ya tenía todo el proyecto pensado, así que me puse a trabajar para ahorrar y sacar mis primeras camisetas. Trabajo en la web de la empresa Maxipot Ibérica y lo que gano me permite seguir invirtiendo en la marca.

¿Por qué iniciar este proyecto?

Desde el primer momento quería que fuera más que una marca de ropa: una forma de transmitir lo que sentía. De ahí nace ‘Art from the underground’, un mensaje que para mí es literal, ya que empecé con 18 años, 500 euros ahorrados y desde mi habitación, estando en mi peor momento. Y eso es justo lo que quiero transmitir a la gente joven de mi edad: que se puede lograr cualquier cosa aunque tengas pocos recursos si de verdad apuestas por ello.

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¿Cuáles eran sus objetivos antes y cuáles son ahora?

Al principio el objetivo era simplemente que alguien, quien fuera, llevara una prenda mía puesta. Pero siendo sincero, por encima de todo hay algo más personal: que mi madre, allá donde esté, se sienta orgullosa. No hay ambición más grande que esa, que una madre se sienta orgullosa de ti.

Ha lanzado la serie de vídeos ‘100 días hasta que pueda vivir de mi marca’ en Instagram. ¿Confía en lograrlo?

Los 100 días son un reto que me puse para empujarme a darlo todo y documentar el proceso públicamente con total transparencia, subiendo un vídeo cada día. No sé si justo el día 100 estaré viviendo del todo de la marca, pero sí sé que estoy mucho más cerca que cuando empecé, y que no voy a parar hasta conseguirlo.

¿Qué dificultades ha tenido?

La principal es estar solo en todo: diseño, producción, contenido, atención al cliente, envíos... todo recae en mí. Y hoy en día las redes sociales son prácticamente lo más importante, no te queda otra que estar ahí cada día. Lo que mucha gente no se imagina es que, aunque no lo parezca, me cuesta muchísimo hablar a cámara. De hecho, el reto de los 100 días también me ha servido para eso: para normalizarlo, perderle el miedo y aprender a mostrarme.