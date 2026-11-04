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Cambre

El PSOE pide reformar el CEIP de Brexo Lema "para que o alumnado non teña que comer nun contedor"

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
04/11/2026 20:19
Silvia Longueira, durante el pleno
Silvia Longueira, durante el pleno
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El PSdeG-PSOE pide la reforma integral del colegio Emilio González López de Brexo Lema (Cambre) "para que o alumnado non teña que comer máis nun contedor". Así se expresó este miércoles Silvia Longueira, que denunció que la Xunta "colocou un módulo en 2011 con carácter provisional e con capacidade para 40 nenos e nenas, e na actualidade emprégano 80".

Longueira compareció en el pleno del Parlamento para clamar por una situación "que se perpetuou e foi empeorando a medida que pasaban os anos". "Fixeron un container provisional para sempre", ironizó la diputada socialista, que lamenta que "é imposible usalo en inverno porque vai un frío do demo e a calefacción que montaron alí dentro, ou o que sexa, non funciona".

Por todo, urge la construcción de un edificio que reúna las condiciones adecuadas de un comedor y conecte con el recinto principal. Longueira recordó que el colegio presenta una serie de deficiencias que la comunidad escolar lleva tiempo denunciando y para las que reclama soluciones.

"Entre elas, precísanse a substitución da caldeira, novas fiestras, o cambio da instalación eléctrica, reparación duns servizos que están nunha situación deplorable, e mais o pintado do edificio", comenta Silvia Longueira.

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