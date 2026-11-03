La rehabilitación del paseo del Mero avanza con la renovación de varias pasarelas de madera
La Xunta, a través de Augas de Galicia, avanza en las obras de acondicionamiento del paseo del río Mero con la rehabilitación de varias pasarelas de madera, una de las actuaciones más demandadas por los usuarios, destaca el Ayuntamiento de Cambre. Los trabajos, con una inversión superior a los 870.000 euros, buscan fomentar la conservación de este espacio natural, uno de los valores patrimoniales del municipio.
"As intervencións nas pasarelas constitúen un dos principais eixos do proxecto, ao concentrar aproximadamente o 65% do orzamento total. En concreto, está previsto actuar sobre cinco destas estruturas mediante labores de limpeza con hidrolimpadora, lixado dos elementos de madeira e substitución das pezas que presentan deterioración", destaca el Ejecutivo autonómico.
La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, mostró su satisfacción por el avance de los trabajos: "É unha alegría comprobar como están avanzando as obras e o ben que está quedando a contorna do río Mero. Falamos dunha actuación moi demandada pola veciñanza e dun investimento importante para recuperar e poñer en valor un dos espazos naturais máis queridos de Cambre. Pouco a pouco, estamos vendo como estas melloras se converten nunha realidade", señaló.