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Cambre

La plantilla municipal de Cambre volverá a concentrarse el día 26

Noelia Díaz
Noelia Díaz
03/11/2026 16:37
Concentración de los trabajadores este lunes, día 2, en Cambre
Concentración de los trabajadores este lunes, día 2, en Cambre
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Los trabajadores del Ayuntamiento de Cambre salieron este lunes de nuevo a la calle para reclamar mejoras en sus condiciones laborales y anuncian que se concentrarán, una vez más, el próximo día 26, coincidiendo con el pleno municipal.

Según la central sindical, el Ejecutivo local “se comprometió a llevar al pleno de octubre una nueva regulación de la productividad, pero el personal sigue sin percibir las cantidades correspondientes a los tres primeros trimestres de 2026” y los afectados critican la pasividad de la regidora, Diana Piñeiro. “En lo relativo a las ayudas del Fondo Social, la alcaldesa se limitó a ‘comprometerse a intentar’ que las correspondientes a 2022 se abonen antes de final de año y continúan pendientes también las de 2023, 2024 y 2025”, dicen.

Además, sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), el Ayuntamiento les aseguró que “unha suposta comisión técnica está traballando nela”, pero la CIG desconoce cuándo y cómo se constituyó. Aseguran que se trata de una herramienta imprescindible para solucionar los problemas de falta de personal, entre otros asuntos.

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