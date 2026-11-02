El BNG llama a la movilización social contra la “desfeita” del PP y Alternativa con la Vía Ártabra

Marité Prieto y Dani Carballada, durante una rueda de prensa del BNG de Cambre NDS

El grupo municipal del BNG en Cambre llama a la movilización social “contra a desfeita do Partido Popular e Alternativa dos Veciños coa Vía Ártabra”, después de que la regidora cambresa, Diana Piñeiro, anunciase que no presentarán alegaciones al nuevo proyecto de trazado de la Vía Ártabra desde su enlace con la antigua N-VI, “que polo de agora nin sequera se fixo público pero apunta ao pagamento de peaxes e a unha conexión na Barcala que imposibilitaría á estrada prolongarse até a A-6”, manifiesta la formación.

“Resulta total e absolutamente vergoñenta a postura feita pública pola alcaldesa. Amosa ben ás claras que actúa como unha delegada do PP en Cambre, pero evidencia que é unha auténtica analfabeta funcional porque non pode comprometer a palabra dun Concello que goberna con tres edís de 21”, comentan los nacionalistas, que recuerdan que el pleno tiene “plenas facultades para propoñer e aprobar a presentación de alegacións”.

Cargan también contra Alternativa, que forma parte de la Junta de Gobierno local en Cambre: “Queremos pensar que non se vai concretar a sumisión de AV Cambre ao dictado dos intereses de Oleiros”, concluyen.