Tarde noche de placentera y muy entretenida pesadilla en ‘A Barcala Street’

Un grupo de participantes en el Jargolín QUINTANA

Los sustos y sobresaltos que provocaba Freddy Krueger durante sus correrías por Elm Street eran los de un principiante comparados con los que se causaron a lo largo de la tarde noche de ayer en la urbanización cambresa de A Barcala. Si no que se lo pregunten a todos los que participaron en la tercera edición de Jargolín. Alrededor de cuatrocientos residentes (entre pequeños y grandes) ataviados con disfraces a cada cual más aterrador disfrutaron de una placentera y muy entretenida pesadilla en la que hubo sobre risas pero también algún que otro temblor de piernas y castañear de dientes.

Jargolín es una iniciativa impulsada por un grupo de siete vecinas que preparan la actividad en sus ratos libres y que se diseñó para recuperar la tradición de las familias que recorrían los portales de esta populosa urbanización.

Nueve escenarios

Según fuentes municipales, en esta edición hubo nueve escenarios distribuidos por el barrio y unos setenta figurantes que ejercieron de ‘asustadores’ interpretando a conocidos personajes del ámbito del terror.

“Os decorados, preparados coa colaboración das familias e das persoas voluntarias, converteron distintos puntos da Barcala en espazos ambientados nos que se sucederon xogos, sustos e situacións inesperadas”, indicaron las mencionadas fuentes.

El programa también incluyó música con un Dj y una zona infantil sin sustos. Al finalizar el itinerario, los participantes más pequeños disfrutaron de un banquete a base de dulces, agua y chocolate con churros. También recibieron algunos regalos. La iniciativa salió adelante gracias al trabajo de los vecinos y el apoyo de establecimientos comerciales y entidades como el propio Ayuntamiento de Cambre y el ANPA A Curuxa del colegio Portofaro.

La actividad puso el broche a una festividad de Samaín que se inició el pasado viernes, día 30 de octubre, con un desfile de disfraces en O Temple, que partió de la Casa das Palmeiras a las 16.00 horas y recorrió buena parte del paseo marítimo.