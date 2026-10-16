La fotógrafa Denia Louro gana el premio Luces de Granada en la categoría de Maternidad

Fotógrafa Denia Louro posa con el premio Luces de Granada CEDIDA

La fotógrafa Denia Louro, de The Louro Studio (O Temple, Cambre), recibió el primer premio en la categoría de Maternidad de los Premios Internacionales de la Imagen Luces de Granada. “No me esperaba para nada recibirlo, era la primera vez que participaba en algo así”, indica la artista, que venció con una foto de una mujer embarazada “muy sencilla, pero que transmite mucho”.

Louro apunta que el trabajo con embarazadas, familias y niños es su favorito, “porque es increíble lo que el cuerpo de la mujer puede llegar a hacer y el contacto con las madres, ver cómo evolucionan, es muy bonito y reconfortante”.

En su carrera también ha realizado fotografía social, publicitaria y proyectos editoriales.