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Cambre

Empleados de Coca-Cola retiran especies invasoras y residuos del río Mero en la Semana del Voluntariado

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
16/10/2026 16:25
Participantes en la actividad de voluntariado
Participantes en la actividad de voluntariado
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Un total de 18 empleados de Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) participaron este viernes en una jornada de voluntariado medioambiental en el entorno del río Mero, en Cambre, junto a once participantes de la Fundación Amador de Castro y representantes de la Fundación Emalcsa.

La actividad, organizada en el marco de la III Semana del Voluntariado de Coca-Cola, reunió a más de 30 personas en una iniciativa de conservación y recuperación del entorno natural que va más allá de la tradicional recogida de residuos. Bajo el concepto de biointervención, los participantes contribuyeron también a la eliminación de especies vegetales invasoras que amenazan la biodiversidad del bosque de ribera atlántico.

La jornada, explican desde la compañía, "combinó sensibilización ambiental y trabajo sobre el terreno a través de dos actuaciones complementarias". Por una parte, los participantes realizaron una ruta naturalista por el entorno del río Mero, durante la que conocieron las principales especies animales y vegetales de este ecosistema, identificaron las amenazas a su conservación y recogieron 156 kilos de residuos que encontraron a su paso.

Por otra, llevaron a cabo una intervención sobre una superficie aproximada de 300 metros cuadrados afectada por la presencia de Tradescantia fluminensis, una planta exótica invasora, conocida popularmente en Galicia como herba da fortuna u orella de gato, cuya proliferación dificulta el desarrollo de la vegetación autóctona. Los participantes aprendieron a identificarla y retiraron 327,61 kilos de la misma de forma selectiva, evitando dañar otras especies de interés.

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