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Cambre

Ana López, emprendedora en O Temple: “Cuando abrí decían que no duraría y van 25 años”

La dueña de la escuela de inglés Everyday, en la calle Pígara, celebra un cuarto de siglo con su negocio

Noelia Díaz
Noelia Díaz
16/10/2026 04:20
Ana López Fernández, ante su escuela de inglés en la calle Pígara
Ana López Fernández, ante su escuela de inglés en la calle Pígara
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Este curso se cumplirán 25 años desde que Ana López Fernández, hija de gallegos emigrados en Londres –e instalada en Galicia desde los 22 años–, montó su academia de inglés en la calle Pígara de O Temple (Cambre). “Montar aquí fue cosa del destino”, indica la dueña de un centro con más de 350 alumnos –antes del covid llegaron a 500–. 

“Iba a abrir en O Burgo, buscaba por allí, pero después me hablaron de la Cuesta de la Tapia y mirando acabamos en esta calle, donde había en alquiler un local en el número 13, mi favorito, que había albergado antes una tienda que se llamaba Portobello. Lo interpreté como una señal”, cuenta López. 

Los inicios fueron complicados: “Me pasé diez días sentada en recepción viendo pasar a la gente, que no se atrevía a entrar. Algunos comerciantes de la zona decían que no duraría, que no me iba a comer el turrón, pero al final van 25 años”, dice la profesora, que tiene grabado el nombre de su primera alumna: Mónica Louzao. 

Ahora, comenta, a Everyday llegan jóvenes de todo Cambre y muchos otros municipios: A Coruña, Abegondo, Carral, Oza Cesuras, Ordes... y tienen como alumnos a hijos e incluso nietos de exalumnos. Porque aunque el grueso de los estudiantes son niños y adolescentes, el hecho de ser centro preparador de exámenes oficiales atrae a muchos adultos y también se ofrece formación para empresas. 

“Somos una gran familia de siete profesoras y nos gusta tener las puertas abiertas y tener un trato cercano con todo el mundo. Fomentamos el trabajo en equipo, el respeto y no dejar un compañero atrás. De lunes a jueves certificamos para los exámenes de Cambridge y los viernes ofrecemos refuerzo escolar. El año pasado se presentaron unos cien niños, el porcentaje de aprobados cada curso roza el 100%”, señala López, que también ha recabado hasta 20.000 euros para causas solidarias con actividades en la academia.

Sin presiones

En Everyday hasta los más pequeños se preparan para, “como mínimo, el nivel B1”, aunque todo “sin presiones, cuando están listos y motivados”. “Estamos innovando continuamente con juegos, mucho aprendizaje visual... yo este año hasta hago trucos de magia con los de Primaria. Si yo me lo paso bien, ellos también. Usamos pelotas, hula hoops, palas... es más fácil que aprendan si se divierten”, apunta la profesora, que convertirá su enorme escuela (casi 300 metros cuadrados) en una “casa del terror” próximamente, con motivo de Halloween. 

El covid la obligó, como a todos, a reinventarse. “Digitalizamos todo en un mes y preparamos mucho material visual que aún usamos. Aquel año nos pasamos tres meses dando clases online gratuitas. Pero salimos adelante”, concluye.

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