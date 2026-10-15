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Cambre

Cambre albergará un Más por Menos, la tienda de oportunidades y devoluciones de Amazon

Noelia Díaz
Noelia Díaz
15/10/2026 20:11
Captura del vídeo de Más por Menos lanzado en Instagram
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La firma Más por Menos ha anunciado en sus redes sociales la próxima apertura en Cambre de una de sus tiendas, en las que se encuentran oportunidades y devoluciones de Amazon. La franquicia ya cuenta con establecimientos de este estilo en Cataluña.

"Aquí vas a encontrar de todo: hogar, tecnología, cocina, deporte, juguetes, belleza, ropa... ¡y mucho más!", escribió la empresa en su perfil de Instagram, aunque no han concretado la fecha en que se pondrá en funcionamiento la instalación ni su ubicación exacta, aunque cabe pensar que será en el polígono de Espíritu Santo -lugar donde ya se ubica la nave de Amazon-.

 La tienda promete "productos procedentes de devoluciones y liquidaciones", así como "stock nuevo, oportunidades diferentes y precios que van a sorprender".

El ERE de Amazon no afectará al centro logístico de Cambre

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Así es por dentro el centro de Amazon en Cambre que ya distribuye 15.000 paquetes al día

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