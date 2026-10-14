Una ‘selva’ en el colegio de Cambre: “La hierba es más alta que los niños”

Una zona verde del colegio CEIP WENCESLAO

“En algunas zonas por las que pasan alumnos de Infantil, la hierba es más alta que los niños”. Así se expresa Laura Casal, directora del CEIP Wenceslao Fernández Flórez de Cambre, que lamenta la falta de mantenimiento en el centro por parte del Ayuntamiento. Como mínimo, señala, “llevan cuatro años sin hacerlo en condiciones”, lo mismo que lleva ella en Dirección.

Critica la desidia del Gobierno municipal en este mandato, tanto el anterior como el actual, con Diana Piñeiro al frente. “Nos hemos cansado de tapar el sol con un dedo, vamos aguantando como podemos pero esto es responsabilidad suya”, dice, y revela que acaban de contratar una limpieza de canalones que pagarán con los fondos del colegio “para evitar filtraciones cuando lleguen las primeras lluvias”.

Han introducido por registro todas las peticiones para reparar desperfectos y desde el 2 de julio han reclamado hasta en tres ocasiones la poda de las zonas ajardinadas. “El espacio detrás del patio cubierto es una selva, pero después sí que escuchamos las máquinas cortando en las inmediaciones del Ayuntamiento. Nos dicen que hay mucho personal de baja, que las tramitaciones son muy lentas, pero para algunas cosas sí que hay manera de que funcione”, espeta Casal.

La directora, en una de las zonas afectadas CEIP WENCESLAO

Además, explica que los fines de semana los jóvenes se cuelan por la pista deportiva anexa al centro y provocan daños, como roturas de cristales, e incluso reconocen haber sufrido robos de material de oficina y de aperos que utilizan los alumnos en el huerto.

Por ello, piden al Ejecutivo local que repare las deficiencias en los cierres y adecente por completo las zonas exteriores, además de prevenir filtraciones de agua dentro. Asegura Laura Casal que el Ayuntamiento cambrés es consciente de todas estas peticiones, “porque todo se mete por sede electrónica”, y reconoce que la alcaldesa asiste regularmente a las reuniones del Consello Escolar, pero pide premura a la hora de solucionar un problema que afecta al correcto funcionamiento diario del colegio, ubicado en el centro urbano local.

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