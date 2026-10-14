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Cambre

O Temple recupera o parque infantil de Francisco Rodríguez tras a súa renovación integral

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
14/10/2026 20:48
Nuevo Parque Francisco Rodríguez de O Temple
Nuevo Parque Francisco Rodríguez de O Temple
 
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As familias do Temple xa poden volver desfrutar do parque infantil da rúa Francisco Rodríguez tras finalizar a súa renovación integral. O Concello de Cambre formalizou onte, martes 13 de outubro, a recepción das obras e durante a xornada de hoxe procedeuse á retirada dos valados que permanecían no recinto, polo que o espazo xa está aberto ao público.

A actuación permitiu transformar un dos espazos de lecer infantil máis utilizados desta zona do Temple, situado nas proximidades do CEIP O Graxal e do pavillón municipal.

Os traballos contaron cun investimento de 121.531 euros, financiado a través do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (POS+) da Deputación da Coruña.

A renovación incluíu a instalación dun novo pavimento continuo de caucho amortecedor, a renovación do peche perimetral e da sinalización, así como a substitución e renovación dos elementos de xogo infantil.

Vista del parque infantil de la calle de Francisco Rodríguez

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A intervención incorporou tamén novo mobiliario urbano e melloras nas zonas verdes, coa renovación do céspede e da rede de rega e a plantación de árbores, contribuíndo a crear un espazo máis agradable, seguro e adaptado ás necesidades dos nenos e nenas e das súas familias.

A alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, destaca que “coa apertura deste parque, as familias do Temple recuperan un espazo totalmente renovado, máis seguro e adaptado para o uso diario dos nenos e nenas”.

Piñeiro subliña que a situación dos parques infantís é “unha das cuestións que máis nos trasladan os veciños e veciñas” e considera que o Concello arrastra desde hai anos importantes necesidades neste ámbito como consecuencia da falta de actuacións continuadas de mantemento, renovación e investimento.

“Durante demasiado tempo non se actuou coa intensidade necesaria e iso levou a que moitas áreas infantís chegasen a unha situación de deterioro importante. Estamos traballando para reverter esa realidade e recuperar progresivamente estes espazos para a veciñanza”, sinala a alcaldesa.

Piñeiro insiste en que a recuperación dos parques infantís constitúe unha das prioridades do Goberno municipal: “Sabemos que é unha das principais demandas das familias de Cambre e tamén sabemos que queda moito traballo por facer. O noso compromiso é ir actuando, parque a parque, para conseguir instalacións dignas, seguras e en boas condicións de uso”.

Neste sentido, a Sección de Servizos está a actualizar o prego técnico e a documentación necesaria para impulsar unha nova licitación de mantemento dos parques infantís, adaptándoos á situación actual das instalacións.

Mentres se completa esta tramitación, o Goberno municipal prevé acometer con carácter previo unha actuación de choque nos parques que presentan maiores necesidades, co obxectivo de atender as reparacións máis urxentes. A futura licitación permitirá posteriormente contar cunha solución estable e continuada para o seu mantemento e conservación.

Desde o Goberno municipal sinalan que a reapertura do parque de Francisco Rodríguez supón un paso máis na recuperación progresiva das áreas infantís de Cambre e na resposta a unha das demandas que con maior frecuencia trasladan as familias do municipio.

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