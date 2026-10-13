Escenarios terroríficos, sustos y diversión: A Barcala cuenta los días para su ‘Jargolin’

Cinco de las organizadoras del 'Jargolin' de A Barcala CARLOTA BLANCO

Es el evento del año en A Barcala. El más multitudinario y del que habla todo Cambre durante semanas. El Halloween, que sus organizadoras bautizaron como ‘Jargolin’, presentará el 1 de noviembre un nuevo recorrido por la urbanización con escenarios de terror, sustos, música y otras actividades.

Si en 2025 montaron una iglesia donde se realizó un exorcismo, un hospital-laberinto, una morgue con zona de autopsias, un maizal, una cárcel con guillotina y silla eléctrica o un cementerio zombi, en esta edición –la tercera “a lo grande”, dicen– no se quedarán atrás y mostrarán nueve decoraciones distintas por todo el barrio. “Contamos con unas 70 personas que harán de ‘asustadores’. Muchos de los que participaron el año pasado repiten y han traído a más; sin ellos esto sería imposible”, explica Sara Nebril, quien promueve esta espeluznante cita con Zaida Brandariz, Noelia Alonso, Silvia Tourón, Natalia Corbillón, Mariluz Fernández y Érica Domínguez.

La buena acogida del año pasado las ha animado a repetir y esperan superarse, aunque piden encarecidamente a las familias “respeto y civismo”. “Hubo destrozos, hubo quien pegó a ‘asustadores’ o se rió de ellos... Todos los inscritos han de ir con un adulto que se haga responsable de sus comportamientos, debe valorarse un poco más el esfuerzo y trabajo que hacemos”, recalcan, e indican que también instalarán una ‘caja de donativos’ para sufragar el evento.

“En 2025 vino muchísima gente que no estaba apuntada. Como es en la calle tampoco vas a negarles la entrada, pero por eso les pedimos un poco de colaboración”, señala Zaida Brandariz, quien apunta que el dinero de las inscripciones va todo para costear los obsequios a los participantes –una bolsa con dulces, snacks, agua y regalos, además de chocolate con churros–, así como decorados, música –este año habrá dj–, una zona infantil “sin sustos” y demás.

Cerca de 400 participantes

Estas siete madres que, reiteran, “no son una asociación sino solo un grupo de amigas que hace esto en su tiempo libre” movilizarán a cerca de 400 niños en el ‘Jargolin’ 2026, la edición más numerosa hasta la fecha: “Todo el año estamos pensando en el Halloween o en Carnaval, donde llevamos dos años ganando el concurso de comparsas. Estamos en la playa y ya pensamos ideas para todo esto”, comenta Noelia Alonso.

También se han incrementado los negocios y entidades colaboradoras, a los que agradecen su apoyo en forma de aportaciones económicas o productos. “La gente valora que esto es algo diferente, no un ‘truco o trato’ convencional. Y aunque acabamos saturadas porque es mucho tute, es una pena que los niños dejen de disfrutar de algo así”, señala Silvia Tourón.

Natalia Corbillón, una de las últimas incorporaciones al ‘núcleo duro’ de este Halloween, valora el papel de sus compañeras: “Cada vez se hacen menos cosas, se tiende al individualismo y a no hacer nada por los demás. Aquí hay comunidad”, dice.