Adiós a un clásico de la cocina casera en Cambre: cierra Casa Pita
Mari Patiño, que fundó el negocio en Andeiro hace 23 años, indica que ya no es viable
Una de las casas de comidas más emblemáticas de Cambre, Casa Pita (Gosende, Andeiro), cierra sus puertas. El restaurante, fundado en 2003 por Mari Patiño y referente en platos tradicionales, se clausura por la inviabilidad del proyecto: "La hostelería no está en un buen momento y la dificultad para encontrar personal es tremenda", reconoce la propietaria.
"Se me fueron dos trabajadoras y en mes y medio fue imposible encontrar a nadie. Reconozco que nuestra ubicación puede ser complicada para alguien sin coche y yo llevo un desgaste muy grande de todos estos años trabajando, no estoy para iniciar una lucha diaria de contratar personal, formarlo y que se vaya. Es mejor cerrar ahora, que quedamos bien con todo el mundo, que cuando el restaurante empezase a funcionar mal", relata Patiño.
Con Mari trabajaron codo con codo durante años sus hijos, Diego y Gabriel, "pilares fundamentales de esta empresa, tanto por su profesionalidad como por su cariño", cuenta, pero cuando ellos volaron con nuevos proyectos "la cosa se torció un poco". "Me desgasté mucho, 12 o 14 horas diarias durante muchos años", asegura, y revela que los problemas para encontrar plantilla "no eran cuestión de dinero": "Yo no dejo escapar a un buen trabajador por el dinero".
"Ha sido un trayecto muy constructivo y a la vez emocionante, cada día que abríamos era un reto y un regalo. Ahora estoy triste porque estoy pasando el luto, pero fue una época muy bonita y los clientes llegaron a ser familia", apunta la hostelera, que ya tiene nuevas ideas de futuro como impartir clases de cocina y otras propuestas. "No puedo estar parada y, además, me quedan aún nueve años para jubilarme", afirma.
No habrá despedida de Casa Pita "porque emocionalmente es muy duro", manifiesta Mari, que fue pionera al abrir su negocio en Gosende, "donde no había nada". "Yo lo abrí y yo lo cierro, y con él cierro también una parte de mi vida. Es una decisión muy difícil de afrontar pero es lo mejor, ahora toca disfrutar un poco de mi nieta", concluye.