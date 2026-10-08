El Tribunal de Cuentas cifra en 673.000 euros el menoscabo a Cambre por el caso de la Policía

María Pan y Óscar García Patiño ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Tribunal de Cuentas cifra en 673.525 euros –81.869,80 corresponden a intereses– el menoscabo a las arcas municipales de Cambre por los pagos de horas extra y bonificaciones presuntamente irregulares a agentes de la Policía Local entre los años 2020 y 2023. En total, estima que estos hechos constituyen “una salida injustificada de fondos públicos” y reclama a los exalcaldes Óscar García Patiño y María Pan (Unión x Cambre) 630.134 y 673.525 euros, respectivamente.

El organismo declara a Patiño y Pan, de forma provisional, responsables “directos y solidarios” de estos hechos. Esta decisión trasciende tras la sesión de este miércoles, día 7, en la que nueve personas fueron citadas en la sede del Tribunal en Madrid para practicar la denominada liquidación provisional, que permite conocer qué valoración hace el instructor tras revisar toda la documentación. Las cuantías no tendrán que ser pagadas todavía, ya que la causa todavía no ha llegado al juzgado.

Los afectados pueden ser requeridos para depositar o garantizar una fianza, junto los intereses que correspondan, mientras continúa el procedimiento, pero no supone una condena definitiva.

Entre los llamados por este organismo figuraban García Patiño y Pan, pero también Juan González Leirós –alcalde en funciones–; la entonces concejala de Seguridad Ciudadana Elisa Pestonit; el antiguo interventor, Javier Ulloa; y varios agentes y exmiembros de la Policía cambresa. De todos ellos, el Tribunal de Cuentas solo exime de responsabilidad a Ulloa, debido a que constan numerosos reparos de Intervención a diversos pagos de horas extraordinarias a los agentes.

Desde Unión x Cambre han indicado que recurrirán, mientras que la alcaldesa, Diana Piñeiro, aseguró estos días que "o Concello manterá a súa posición" y que defenderá "que os recursos que correspondan volvan ás arcas municipais".

"Caza de brujas"

García Patiño sostiene que esta noticia forma parte de una "caza de brujas clarísima" contra Unión x Cambre "con la única finalidad de llegar a las elecciones municipales con estas causas abiertas". "Sabemos a ciencia cierta que no hay nada irregular y esto es algo totalmente excesivo. No hay un juicio, no se me declaró culpable ¿y tengo que poner un aval de 700.000 euros? Es inaudito", indicó Patiño.

Se alegra "de corazón", asegura, por el antiguo interventor de Cambre, Javier Ulloa -al cual el Tribunal no considera responsable-, "un gran profesional y con el que Cambre funcionaba", pero reconoce que los pagos "venían avalados por él y otros mucho antes de llegar a Alcaldía".

El exalcalde y presidente de Unión x Cambre añade que siente "rabia e indefensión" ante un sistema judicial "que va muy lento". "Cuando UxC denunció a Manuel Rivas por la causa del Brincadeira, yo no me personé en esa causa y cuando lo tuvieron diez años esperando ese juicio siempre dije que era injusto", recuerda.

"Las habilitadas son diosas, no se puede hablar mal de ellas. Interpretan la ley de la forma más estricta que he visto en mi vida e incluso han mentido en el juzgado. Los elegidos por el pueblo no tenemos garantizada la presunción de inocencia, pero ellas sí. Yo creé UxC para luchar contra las injusticias y esta es una de ellas", concluye Óscar García Patiño.