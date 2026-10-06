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Cambre

Piñeiro, sobre a actuación do Tribunal de Contas no caso das horas extra da Policía Local de Cambre: "É importante saber que ocorreu con eses cartos"

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
06/10/2026 10:58
Diana Piñeiro, alcaldesa de Cambre
Diana Piñeiro, alcaldesa de Cambre
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A alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, valorou este martes a cita prevista para mañá, mércores 7 de outubro, na sede do Tribunal de Contas en Madrid, dentro das actuacións relacionadas co pagamento de máis de 560.000 euros en concepto de horas extraordinarias e gratificacións á Policía Local entre os anos 2020 e 2023.

A comparecencia supón un paso especialmente relevante nun procedemento que afecta directamente ás arcas municipais e, polo tanto, aos cartos dos veciños e veciñas de Cambre.

O Tribunal de Contas citou na súa sede de Madrid a nove persoas para practicar a denominada liquidación provisional. Entre elas figuran os exalcaldes Óscar García Patiño e María Pan; Juan González Leirós, que exerceu como alcalde en funcións; a entón concelleira de Seguridade Cidadá, Elisa Pestonit; o antigo interventor municipal, e varios axentes e exmembros da Policía Local.

A liquidación provisional permitirá coñecer que valoración fai o instrutor tras a documentación e as actuacións practicadas durante a investigación. Nese acto comunicarase que cantidade atribúe provisionalmente a cada unha das persoas citadas dentro do posible prexuízo económico investigado.

No caso de que se fixe unha cantidade, a persoa afectada poderá ser requirida para depositala ou garantila, xunto cos intereses que correspondan, mentres continúa o procedemento. Esta decisión ten carácter provisional e non supón unha condena definitiva.

Para Piñeiro, esta é precisamente unha das razóns polas que a cita deste mércores ten unha especial importancia para Cambre.

"Falamos de máis de medio millón de euros que saíron das arcas municipais e que, en definitiva, son cartos dos veciños e veciñas de Cambre. Como alcaldesa, a miña responsabilidade é defender os intereses do Concello e os recursos que pertencen a toda a cidadanía", sinala Pileiro.

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A alcaldesa incide en que o interese do Concello de Cambre no procedemento vai máis alá de coñecer que ocorreu durante aqueles anos, xa que tamén está en xogo a posible recuperación de recursos municipais se finalmente se determina que existiu un prexuízo económico.

"O importante é saber que ocorreu con eses cartos. Se os órganos competentes determinan que existiu un prexuízo para o Concello de Ca,bre e que hai cantidades que deben ser reintegradas, defenderemos que eses recursos regresen ás arcas municipais. Estamos falando de cartos de todos os cambreses", afirma Piñeiro.

Unha eventual declaración de responsabilidade contable pode implicar o reintegro á administración prexudicada das cantidades que finalmente se determinen. No caso de Cambre, iso suporía a recuperación para as arcas municipais dos recursos que os órganos competentes considerasen indebidamente prexudicados.

Piñeiro insiste en que corresponde exclusivamente ao Tribunal de Contas determinar as posibles responsabilidades, mentres que a obriga do actual HGoberno municipal é defender os intereses económicos do Concello.

"Non lle corresponde ao Goberno municipal decidir quen ten ou non responsabilidade. Iso correspóndelle aos órganos competentes. O que si nos corresponde é defender ao Concello e aos seus veciños. Se finalmente se determina que existen cantidades que deben regresar ás arcas municipais, faremos todo o que corresponda para defendelas", manifesta.

Piñeiro sostén que "desde a chegada do actual Goberno á Alcaldía, o Concello mantivo unha posición de colaboración cos órganos encargados da fiscalización e investigación, atendendo os requirimentos e facilitando a documentación solicitada para o esclarecemento dos feitos"

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Según a actual rexedora, durante a anterior etapa municipal, a entón alcaldesa María Pan solicitou o arquivo das actuacións do Tribunal de Contas ao considerar que a xurisdición contable non era competente para abordar o asunto.

"A posición deste goberno foi clara desde o primeiro momento. Cando existe un procedemento que afecta a máis de medio millón de euros públicos, non estamos falando simplemente de cifras nun expediente. Estamos falando dos cartos dos veciños e veciñas de Cambre e temos a responsabilidade de defendelos", apunta Piñeiro.

As actuacións do Tribunal de Contas desenvólvense paralelamente á investigación que continúa no Xulgado de Instrución número 5 da Coruña en relación cos mesmos pagamentos.

Durante os últimos meses, o Tribunal de Contas solicitou ao Concello de Cambre diferente documentación relacionada, entre outras cuestións, cos rexistros horarios, os servizos extraordinarios e os pagamentos efectuados.

Á espera do resultado da cita deste mércores e dos posteriores pasos do procedemento, Piñeiro asegura que o Concello de Cambre manterá a mesma posición.

"Temos que deixar traballar aos órganos competentes, pero tamén ter claro a quen representamos. Se finalmente se acredita que existiu un dano económico para o Concello, defenderemos que os recursos que correspondan volvan ás arcas municipais e, polo tanto, ao patrimonio de todos os veciños e veciñas de Cambre", conclúe a alcaldesa.

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