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Cambre

'Mi Día' de la ONCE deja un premio de 3.000 euros en Cambre

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
05/10/2026 12:10
Campo da Feira de Cambre
El boleto se comercializó en la calle Cruceiro, en el entorno del Campo da Feira de Cambre
JAVIER ALBORÉS
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 La ONCE ha repartido en Galicia un total de 2.023.000 euros en los sorteos del Cuponazo, ‘Mi día’ y el Cupón Fin de semana, entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre. En As Neves, Arbo, Crecente, Lugo, Tordoia, , Vigo y Cambre.

En concreto, el sorteo de ‘Mi Día’ del sábado 3 de octubre ha dejado en Cambre un premio de 3.000 euros en un boleto que ha comercializado Diego Noya Salleres, vendedor de la ONCE con punto de venta en el quiosco ubicado en la calle Cruceiro, número 1.

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