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Cambre

Alternativa dos Veciños traslada o seu apoio ao persoal de Cambre

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
05/10/2026 10:45
Personal municipal de Cambre, en una de sus protestas ante la casa consistorial
Personal municipal de Cambre, nunha das súas protestas ante a casa consistorial
PATRICIA G. FRAGA
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Alternativa dos Veciños trasladou o seu apoio ao Persoal do Concello de Cambre e "ás súas lexítimas reivindicacións" ao considerar que as súas solicitudes "teñen que ser escoitadas e abordadas con vontade de diálogo e seriedade" polo Goberno de Diana Piñeiro.

Para AV, "o conflicto laboral no solo afecta ao persoal, senón que está a repercutir no funcionamento municipal e, por tanto, na cidadanía", e por iso "insisitimos tanto á representación dos traballadores como ao Goberno municipal para que prioricen o entendemento, evitando que as diferenzas entre as partes dificulten a procura dun acordo" para Cambre.

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Neste sentido, consideran necesaria unha dotación adecuada tanto dos medios económicos e materiais, como dunha organización do traballo que permita evitar duplicidades e cargas excesivas, e "para favorecer un acordo é necesario recuperar o diálogo, sentarse a negociar con vontade construtiva e buscar solucións que permitan avanzar na mellora das condicións laborais e modernización da función pública", ao tempo que se garante un mellor funcionamento dos servizos públicos municipais.

Alternativa dos Veciños matiza que apoiar ás reivindicacións do persoal é compatible con reclamar a responsabilidade de ambas partes porque "a veciñanza precisa que se chegue a un entendementoe non que o conflito se enquiste en perdure repercutindo no funcionamento dos servizos públicos municipais".

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