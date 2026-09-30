Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambre

La plantilla de Cambre retomará las movilizaciones ante los "incumplimientos" del Ejecutivo

Noelia Díaz
Noelia Díaz
30/09/2026 19:32
Manifestación de los trabajadores en octubre de 2025
Manifestación de los trabajadores en octubre de 2025
PATRICIA G. FRAGA
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La plantilla municipal de Cambre volverá a salir a la calle “ante los incumplimientos en sus principales reivindicaciones y la respuesta insuficiente del gobierno de Diana Piñeiro tras más de quince meses de mandato”. Así lo anunció este miércoles la CIG en un comunicado después de que la alcaldesa y el concejal responsable de Personal, Rubén Vázquez, se reunieran con sindicatos y mantuviesen una asamblea con los trabajadores el martes.

Según la central sindical, el Ejecutivo local “se comprometió a llevar al pleno de octubre una nueva regulación de la productividad, pero el personal sigue sin percibir las cantidades correspondientes a los tres primeros trimestres de 2026” y critican la pasividad de la regidora en algunos aspectos tratados en el encuentro del lunes. “En lo relativo a las ayudas del Fondo Social, la alcaldesa se limitó a ‘comprometerse a intentar’ que las correspondientes a 2022 se abonen antes de final de año y continúan pendientes también las de 2023, 2024 y 2025”, dicen. 

Además, sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), el Ayuntamiento les aseguró que “unha suposta comisión técnica está traballando nela”, pero la CIG desconoce cuándo y cómo se constituyó. 

En la asamblea también se informó de la actuación de la Inspección de Trabajo que, apostilla la CIG, instó al Consistorio a una evaluación de riesgos psicosociales antes del próximo mes de enero por las situaciones de incapacidad temporal en la plantilla. 

Aplazamiento

Así las cosas, el Ejecutivo cambrés decidió ayer aplazar la reunión de la mesa técnica de la RPT prevista para este viernes. Diana Piñeiro hizo este anuncio tras sentarse de nuevo ayer con los delegados sindicales, que le comunicaron el anuncio de las movilizaciones “pese ao entendemento que o executivo considera alcanzado na reunión do luns”, dijo. 

“Saímos cun acordo de mínimos, con compromisos e cun prazo para avanzar. O que reclamamos é que se dea oportunidade a cumprir o que acababamos de acordar”, comentó Piñeiro, que pide disculpas a la plantilla en cuanto a los atrasos, pero alude a la situación municipal de falta de recursos.

"Unha persecución"

Diana Piñeiro considera que la actitud de determinados sectores responde a una intención de desgaste político. “Cando se coñecen as dificultades do Concello e se impulsan mobilizacións ao día seguinte de acordar uns compromisos, sen dar oportunidade a cumprilos, considero que hai unha persecución política contra a miña persoa e o Goberno que represento”, manifiesta la alcaldesa. 

Los trabajadores recuerdan que las manifestaciones también tuvieron lugar cuando gobernaba Unión x Cambre.

Diana Piñeiro, alcaldesa de Cambre

Cambre da un nuevo impulso a Servicios Sociales con seis incorporaciones

Más información

Cambre abre la segunda fase de su consulta participativa entre jóvenes

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Ricardo Cao

Ricardo Cao teme la llegada de “franquicias” privadas a Galicia con la modificación de la Lei de Universidades
EFE
García, a la izquierda, durante el último pleno

El PP cullerdense pide a Rioboo que someta el futuro del complejo de A Garrocha al pleno municipal
Redacción
Dos viajeros recorren un aeropuerto

Italia extiende durante otras dos semanas los controles a los viajeros llegados de España
EFE
Ana Recarey, na súa tenda da peatonal de Arteixo

Ana Recarey, comerciante de Arteixo: "A pandemia deume o empurrón definitivo para emprender"
Noelia Díaz